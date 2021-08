Marcinelle, 65 anni fa l’incidente in miniera: 262 morti, di cui 136 emigranti italiani

L’8 agosto 1956, un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier, presso Marcinelle, in Belgio, causa la morte di 262 persone. Tra loro ci sono 136 migranti italiani. I minatori restano intrappolati nelle gallerie senza via di scampo e vengono uccisi dalle esalazioni di gas. Le operazioni di salvataggio vanno avanti fino al 23 agosto. Inutilmente, perché non ci sono sopravvissuti.

L’incidente è il terzo per numero di vittime tra gli immigrati italiani all’estero dopo i disastri di Monongah e di Dawson, entrambi negli Usa, avvenuti rispettivamente nel 1907 e nel 1913.

I minatori in Belgio erano chiamati ‘musi neri’ a causa della polvere di carbone che ricopriva i loro volti. Erano poverissimi e vivevano in baracche che pochi anni prima avevano ospitato i prigionieri sovietici dei lager tedeschi e poi, dopo la sconfitta, gli stessi prigionieri tedeschi .

Dall’Italia arrivarono in Belgio nel dopoguerra 140.000 lavoratori, grazie anche ad un accordo “uomo-carbone” tra i governi: l’Italia inviava mille minatori a settimana in cambio di 200 chili di carbone al giorno per emigrato