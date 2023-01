Meghan Markle e il Principe Harry sembrano essere arrivati alla fine della loro relazione, con Meghan che sta valutando la possibilità di divorziare nonostante le ripetute smentite di lui.

Se Harry dichiara pubblicamente che solo Meghan lo capisce e che farà di tutto per proteggerla, Lady Markle potrebbe scappare. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata probabilmente tutta la stampa sul principe Harry prima e dopo l’uscita del suo libro.

Già circolavano voci che Harry e Meghan potessero lasciarsi. Sono stati persino sorpresi a discutere in un ristorante, tanto che il principe ha lasciato la moglie da sola al tavolo ed è uscito dal locale da solo.

La rivista tedesca Frau Aktuell riporta che il principe Harry e Meghan Markle hanno avuto un’accesa discussione, al punto che è dovuta intervenire la polizia.

Tuttavia, non ci sono foto che confermino questa voce: Meg e il marito sono stati visti insieme solo una volta dalla presunta rottura.

Meghan Markle vuole il divorzio

Lady Markle avrebbe firmato un contratto prematrimoniale, cosa che Harry desiderava dopo che il divorzio dei suoi genitori gli aveva mostrato quanto questi contratti potessero essere importanti.

I bambini starebbero meglio se la separazione fosse ufficializzata in Gran Bretagna. In tal caso, la custodia dei bambini apparterrebbe esclusivamente al principe Henry, come “proprietà” della monarchia.