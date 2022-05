Con l’arrivo della bella stagione, il caldo, e le finestre aperte, arrivano anche le zanzare. Fastidiose e dolorose. Sapevate che è solo la zanzara femmina a pungerci, il nostro sangue gli serve per nutrire la prole.



Spesso si usano come rimedi anti zanzare sostanze repellenti, ma se nel giardino inseriamo specifiche piante, le zanzare non saranno più un problema. Ovviamente esistono delle condizioni che favoriscono la presenza di questo insetto. Fate attenzione a non lasciare acqua stagnante nei sottovasi e nei contenitori in genere. E’ inevitabile che, se in giardino si trova una fontana o una piscina, l’acqua stagnante favorisca la presenza delle zanzare.



Le piante e if iori sono i nostri migliori alleati nella lotta contro le zanzare. La Monarda è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae e originaria dell’America settentrionale. È molto semplice da coltivare, con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella.

Emana, infatti un intenso odore simile all’incenso che è in grado di confondere le zanzare. La Monarda cresce rapidamente e predilige un’esposizione in pieno sole. È molto resistente e tollera bene anche periodi di siccità. Le sue foglie, se essiccate, possono essere utilizzate per fare un ottimo thè delle bibite o nei sacchetti profumati.

Benefici della monarda sulla salute

Bisogna tener conto che la monarda oltre ad essere una pianta odorosa ed ornamentale è pure officinale dato che contiene monardina (antocianine), timolo, carvacrolo (fenoli ed olio essenziale) e sostanze tannini ed amare.



Sono tanti i benefici che la monarda, con le sue proprietà preziose, fornisce all’organismo, come:



– la prevenzione e la cura dei raffreddori;



– l’azione antipiretica;



– la lotta e la cura delle infezioni orali, della regione del collo e del mal di testa;



– l’azione miorilassante, anti-spasmotica ed antinfiammatoria;

– sollievi grandiosi sui gravi dolori, coliche e pruriti provocati dalle punture di zanzare e di altri insetti;



– l’attività antifungina;



– l’azione stimolante sull’organismo e quella contro le varie infezioni della pelle;



– la lotta all’accumulo di gas presente nella pancia e nell’intestino, alla nausea e al bruciore di stomaco;



– la cura e la stimolazione ai capelli.



Inoltre, la monarda, usata pure per curare le sindromi depressive, è capace di alleviare la diarrea e la costipazione, di calmare le ustioni, di guarire ferite varie, distorsioni, fratture e contusioni e di agire contro le infezioni del tratto urinario, come le cistiti.

Benefici dell’olio essenziale, infuso

I decotti vengono preparati dalla pianta, utilizzati nel trattamento della bronchite, e graffi e tagli vengono disinfettati con succo di monarda. Riduce l’esposizione all’olio essenziale di radiazioni. Viene aggiunto al tè, che aiuta a far fronte alla malattia da radiazioni. I medici prescrivono un farmaco ai pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia. Quando si usa l’olio di monarda:

L’acne scompare. Il lavoro delle ghiandole sebacee è normalizzato. Le placche lipidiche vengono assorbite, Le fratture guariscono più velocemente. Le cellule della pelle sono ringiovanite.

Per eliminare i vermi, il prodotto viene mescolato con glicerina e strofinato nello stomaco. L’olio viene aggiunto ai decotti utilizzati per l’inalazione.

Preparazioni da monarda

L’estratto della pianta e dell’olio essenziale è incluso in creme cosmetiche, lozioni e aggiunto alle maschere. I fiori e le foglie di Monarda sono presenti nelle preparazioni erboristiche, utilizzate per curare raffreddori e tosse.

Usiamo preparati essiccati

Decotti, infusi e tè sono fatti non solo da piante fresche. Per il trattamento di patologie del sistema genito-urinario, malattie degli organi respiratori, raffreddori, aumento dell’immunità, viene utilizzata la parte aerea essiccata della monarda.

Controindicazioni esistenti

Sebbene la pianta abbia proprietà medicinali, è necessario utilizzare con attenzione infusi e decotti di una pianta odorosa. Ci sono molti componenti nella composizione di foglie e fiori; se uno di loro è intollerante, può verificarsi un’allergia. Le controindicazioni per l’uso interno delle erbe aromatiche includono:

il periodo di gravidanza e allattamento;

disfunzione della ghiandola tiroidea;

grave patologia renale.

Si sconsiglia l’uso di decotti e infusi di monarda per bambini sotto i 5 anni.