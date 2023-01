Il cinema italiano è in lutto: l’attrice Gina Lollobrigida, nata il 4 luglio 1927 a Subiaco e morta all’inizio del mese all’età di 95 anni.

La star del cinema italiano Luigia Lollobrigida è nata a Subiaco il 4 luglio 1927 da una famiglia di produttori di mobili. Nel 1944 la fabbrica dei suoi genitori fu distrutta dalle bombe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel 1944, dopo essersi trasferita a Roma, si iscrive all’Istituto di Belle Arti e inizia a girare per i locali notturni, disegnando caricature a carboncino e posando per alcuni servizi fotografici con lo pseudonimo di Diana Loris.

Il 1947 la vede partecipare al concorso di Miss Italia, dove si piazza al terzo posto dietro Lucia Bosè e Gianna Maria Canale. Nella scheda di iscrizione, alla voce “aspirazioni”, Mina aveva scritto: “Fare qualcosa di serio con le mie capacità”.

Nel corso della sua carriera, Gina Lollobrigida ha vinto 7 David di Donatello (l’equivalente italiano degli Oscar). La sua fama è legata al nuovo cinema italiano incentrato sulla gente comune e sulla vita quotidiana, ma l’attrice ha recitato con successo anche a Hollywood.

Ha avuto il suo primo successo con il film francese “Fanfan la Tulipe” (1952), in cui ha lavorato accanto a Gérard Philippe.

Diventa una diva in Italia con il film di Luigi Comencini “Pane amore e fantasia” (1953), che la rende famosa in tutto il Paese nel ruolo dell’omonimo soldato. Per un’intera generazione è stata conosciuta come questo personaggio, la Bersagliera.

Negli ultimi anni si dedicò soprattutto all’arte, organizzando numerose mostre e realizzando un libro di disegni prima di morire.

Gli ultimi anni di Gina Lollobrigida

Negli ultimi anni di vita di Gina Lollobrigida, i procedimenti giudiziari erano frequenti. Dal 2021, la Lollobrigida aveva un amministratore di sostegno nominato dal tribunale per proteggere i suoi beni, come richiesto nell’azione legale intentata dal figlio Andrea Milko Skofic.