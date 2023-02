Avere mosche e moscerini in casa è estremamente fastidioso, soprattutto quando si vogliono aprire le finestre o cambiare l’aria nelle stanze.

Per evitare che gli insetti invadano la vostra casa, è importante mettere in atto metodi di prevenzione efficaci. Ad esempio, ricordatevi di pulire regolarmente le finestre.

Per tenere lontani mosche e moscerini, utilizzate una miscela di aceto, gocce di olio di eucalipto e acqua.

Non lasciate mai piatti, bicchieri o posate nel lavandino; gettate regolarmente i rifiuti.

Mosche e moscerini in casa, i rimedi naturali per eliminarli

Mosche e moscerini tendono a invadere le nostre case quando il tempo migliora o fa più caldo.

Per ridurre il rischio di infestazione, è meglio evitare l’uso di pesticidi in casa. Scegliete invece alternative naturali che non danneggino voi o i vostri familiari.

Piante e spezie per tenere lontani gli insetti

Sono molte le piante e le spezie che possiamo utilizzare per tenere lontani mosche e moscerini, grazie al loro aroma, gradevole per noi ma sgradito ai fastidiosi insetti. Vediamo insieme alcune delle più efficaci.

Aceto e menta

Due alimenti, la menta fresca e l’aceto, hanno un odore particolarmente forte che è repellente per le mosche. Preparate il vostro repellente naturale per gli insetti mettendo in infusione le foglie di menta fresca in un barattolo e aggiungendo poi l’aceto.

Dopo una settimana, potete diluire la soluzione con acqua e spruzzarla in tutta la casa. Le mosche e i moscerini spariranno in pochi secondi!

Limone e garofano

Mettete delle fette di limone sui davanzali delle finestre e in altri luoghi in cui si radunano le mosche. Il forte profumo respingerà gli insetti dalla casa.

Pepe

Il pepe può tenere lontani mosche e moscerini. Per usarlo come repellente per gli insetti, piantate una piantina vicino alla finestra aperta o preparate delle ciotole da spargere per casa.

Eucalipto

Come la menta, l’eucalipto ha un profumo forte ed è ideale per tenere lontane le mosche. È preferibile utilizzare la forma di olio essenziale della pianta, in modo da deodorare l’ambiente e allo stesso tempo respingere gli insetti.

Sacchetto trasparente

Per eliminare gli insetti fastidiosi, mettete dei sacchetti trasparenti pieni d’acqua vicino agli infissi. Il riflesso li terrà lontani, regalandovi tranquillità e una casa senza insetti!

Acqua e sapone

Se altri rimedi si sono rivelati inefficaci, potete creare un insetticida naturale mescolando acqua e sapone per le mani o per i piatti. Spruzzate la miscela nell’aria e aspettate pochi minuti perché faccia effetto: funzionerà molto rapidamente.