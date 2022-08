C’è chi non se ne fa un cruccio e chi, al contrario, gli ha dichiarato guerra aperta. Chi usa il rasoio all’occorrenza e chi invece preferisce ricorrere a laser e luce pulsata per un effetto più duraturo, ma c’è chi ha trovato il modo per ricavare dei soldi dalle sue ascelle non depilate. Non ci credete? Andiamo a scoprire la storia di una modella che senza usare cerette né lamette è riuscita a ricavare una somma più che discreta.

Il suo nome è Fenella Fox ed è una ragazza inglese di 28 anni che, nella sua attività da modella, è riuscita a guadagnare 300mila sterline (circa 350mila euro) grazie alle sue ascelle non depilate. Mostrandole in rete sul noto sito web Onlyfans, la donna ha attirato su di sé l’attenzione dei maschietti amanti delle ascelle al naturale ma le critiche non sono certo mancate.

C’è chi le ha rivolto insulti e minacce, chi invece l’ha accusata di non curarsi e di avere una scarsa attenzione per l’igiene. Ma c’è anche chi ha apprezzato la sua scelta sborsando puntualmente la somma per l’abbonamento al fine di ammirarne le ascelle non depilate.

L’idea di Fenella Fox di smettere di depilarsi nasce come protesta nei confronti delle aspettative estetiche della nostra società sulle spalle delle donne. E, per lei, è stata davvero fruttuosa. La cam girl ha quindi raccolto la cifra di circa 300mila sterline, registrando un aumento esponenziale delle richieste di suoi video a pagamento.

Nei suoi video, ovviamente, fa anche altro, mostrandosi nuda. Ma il dettaglio più apprezzato sembra essere proprio quello del suo ‘girl power‘ dimostrato dalle ascelle non depilate… Insomma, mettere da parte il rasoio le ha consentito di cambiare vita! D’altronde, sono sempre di più le vip che hanno optato per questa scelta e il fatto che tantissimi uomini la apprezzino non potrà che far sì che il trend vada ancora più in crescendo