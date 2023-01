Gli esperti prevedono un’alta probabilità che l’anno 2023 sarà ancora più caldo a livello globale rispetto al 2022.

Questo è evidente nelle proiezioni del Met Office del Regno Unito, secondo cui l’anno prossimo le temperature medie globali supereranno la norma di 1 grado o più per almeno dieci anni consecutivi, dandoci un assaggio di ciò che ci aspetta se continuiamo sulla strada attuale senza apportare cambiamenti significativi per prevenire ulteriori cambiamenti climatici e altre forme di degrado ambientale come la deforestazione contro cui molti di voi si battono!

Le regioni alla base delle previsioni si basano sull’ipotesi che all’inizio del 2023 il fenomeno della Niña, evidente da oltre 3 anni, sia scomparso.

La Niña e El Niño sono due fasi di un fenomeno ambientale chiamato El Niño Southern Oscillation (ENSO). Durante La Niña, caratterizzata da acque dell’Oceano Pacifico equatoriale più fredde del normale, gli alisei soffiano verso il Sud America.

Durante Il Niño, caratterizzato da temperature oceaniche più calde del normale in quell’area, i venti commerciali si spostano verso l’America centrale.

Quindi, man mano che l'”effetto di raffreddamento” che la Nina ha sul clima globale scompare ogni anno, si prevedono temperature globalmente più elevate.

Nel 2023, la temperatura globale dovrebbe rientrare in un intervallo compreso tra 1,08°C e 1,32°C al di sopra dei livelli preindustriali; l’anno più caldo dal 1850 rimane il 2016, anche a causa della presenza in quell’anno del fenomeno del Nino.

Considerando l’inerzia della riduzione delle emissioni sui sistemi terrestri, oggi abbiamo il 50% di possibilità di mantenere la temperatura media globale al di sotto di 1,5 gradi entro i prossimi 9 anni.