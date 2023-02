Nel Regno Unito, la tassa sulle bevande zuccherate previene più di 5.000 casi di obesità all’anno nelle bambine di 10-11 anni, un ottimo inizio.

Il Regno Unito sta iniziando a raccogliere i frutti della tassa sullo zucchero introdotta nel 2018: l’emanazione della misura ha portato a una sensibile diminuzione del numero di casi di obesità tra un gruppo specifico di bambini.

Secondo una ricerca dell’Università di Cambridge pubblicata su PLOS Medicine, nei mesi successivi al provvedimento si è registrato un calo dell’8% annuo dell’incidenza dell’obesità tra le bambine di 10-11 anni, con effetti ancora maggiori sulle bambine provenienti dalle aree più povere.

Si tratta di uno sviluppo molto positivo per la salute pubblica e dovrebbe essere preso in considerazione da altri Paesi che intendono adottare misure simili.

Sembra che questa nuova legge abbia avuto un impatto significativo sui tassi di obesità infantile: secondo i dati del 2020, il 10% dei bambini di 4-5 anni e il 20% dei bambini di 10-11 anni erano in questa condizione.

Uno su dieci, e poi uno su cinque, sono percentuali davvero preoccupanti se si pensa ai problemi di salute associati all’eccesso di peso: solo per citarne alcuni un aumento del rischio di diabete di tipo II e di ipertensione, maggiori probabilità di soffrire di depressione nell’infanzia e nei periodi successivi.

La tassa sullo zucchero ha suscitato molte polemiche, soprattutto nell’industria delle bevande.

Uno dei motivi è che si tratta di una misura che, invece di finire nelle tasche dei consumatori, fa pressione sui produttori affinché riducano la quantità di zucchero nelle bevande analcoliche, come quelle gassate.

L’imposta prevede due fasce di “prelievo”: 18 pence al litro (20 centesimi di euro) per le bevande con più di 5 grammi di zucchero per 100 millilitri e 24 pence al litro (27 centesimi di euro) per le bevande con più di 8 grammi di zucchero per 100 millilitri.

L’imposta sull’industria delle bevande analcoliche è stata introdotta nel Regno Unito dal governo britannico nel 2018 come parte del suo piano per ridurre i livelli di obesità e i tassi di diabete tra i bambini e i giovani adulti modificando il comportamento dei consumatori verso opzioni più sane.

L’imposta si applica a tutti i prodotti con oltre 5 grammi di zucchero per 100 ml o oltre 8 grammi per 100 ml in totale, comprese le versioni dietetiche.

La tassa sulle bevande zuccherate è un passo nella giusta direzione.

I ricercatori coordinati da Nina Rogers hanno analizzato i dati sanitari di oltre un milione di bambini provenienti da istituti pubblici della “elementary school” inglese (le nostre scuole elementari), in particolare nelle fasce d’età ai due estremi, l’ingresso (4-5 anni) e l’uscita (10-11 anni).

I bambini sono stati seguiti dalla fine del 2013 al 2019, per avere un’idea dell’incidenza dell’obesità anche negli anni precedenti all’approvazione della tassa e osservarne gli effetti nei 19 mesi successivi.

I risultati sono chiari: la tassa sulle bevande zuccherate ha portato a una riduzione relativa dei livelli di obesità dell’8% nelle bambine di 10-11 anni: questa riduzione relativa è quella che ci si sarebbe aspettati senza l’introduzione di una tassa sulle bevande zuccherate e che si è effettivamente verificata.

In altre parole, ha evitato 5.234 casi di obesità all’anno tra questo gruppo di ragazze. Tra le scolaresche delle aree economicamente più svantaggiate, dove il consumo di bevande zuccherate è più elevato, la percentuale è stata del 9% all’anno.