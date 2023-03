È ormai noto che gli alimenti, grazie alle loro proprietà e ai loro nutrienti, aiutano il nostro organismo. Pochi però conoscono i benefici dei gusci d’uovo per la salute.

Gusci d’uovo, perché fanno bene al nostro corpo

La natura ha già fornito tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per rimanere in salute.

Il guscio dell’uovo è costituito quasi interamente da calcio, un minerale essenziale per la salute delle ossa e del midollo.

Il guscio dell’uovo contiene anche fosforo, zinco, cromo e ferro, tutti elementi essenziali per il nostro organismo.

Come utilizzare i gusci d’uovo per salvaguardare il benessere del nostro corpo

Mangiare bene e fare attività fisica è il modo migliore per mantenersi in salute.

Secondo la medicina naturale, quindi, l’assunzione quotidiana di polvere di guscio d’uovo – insieme a una dieta quotidiana sana – può contribuire a favorire la ricrescita e la fortificazione di capelli e unghie. Inoltre, la polvere sembra alleviare il dolore alle ossa.

È importante consultare il proprio medico per stabilire se si ha bisogno o meno della polvere di guscio d’uovo. È possibile che questa sostanza non abbia alcuna rilevanza per le vostre esigenze di salute.

Cos’altro ci si può fare con i gusci d’uovo?

I gusci d’uovo non sono utili solo per l’interno del nostro corpo, ma anche per l’esterno. Per esempio, se si macinano i gusci d’uovo in una polvere fine e si mescolano con un po’ di albume d’uovo per fare una maschera esfoliante, è perfetta per la pelle.

Inoltre, la polvere di guscio d’uovo mescolata con uno smalto trasparente può essere utilizzata come maschera rinforzante intensiva per le unghie fragili.

Nonostante il loro valore, i gusci d’uovo vengono spesso scartati come rifiuti alimentari.

Per sfruttarne appieno le proprietà, anche nel giardinaggio, è possibile rompere alcuni gusci d’uovo e trasformarli in un ottimo fertilizzante naturale. In questo modo le nostre piante beneficeranno di tutte le sostanze nutritive contenute al loro interno, oltre che degli altri fertilizzanti che eventualmente utilizziamo.