Collocare correttamente alcune piante in vari ambienti della casa può conferire allo spazio un’atmosfera piacevole, accogliente e rilassante.

Sebbene l’aggiunta di piante verdi e sane alla vostra casa possa contribuire a ravvivare l’arredamento e a riempire di personalità gli angoli spogli, ma prendersi cura di queste piante nel tempo – anche di quelle con carattere resistente – potrebbe essere una sfida per chi non ha il pollice verde.

La vita di una pianta non dipende solo dall’esposizione alla giusta quantità di luce (che ovviamente è fondamentale per la sua vita) o dalla quantità d’acqua che le si fornisce nel terreno, ma anche dalla presenza di un’acqua che le permetta di vivere.

Ad esempio, alcune piante d’appartamento non si adattano bene all’acqua di rubinetto. Infatti, alcuni comuni producono acqua potabile che contiene residui chimici nocivi.

È importante fornire la giusta quantità e frequenza di irrigazione, ma può essere rischioso utilizzare acqua con determinate caratteristiche.

Per molte piante l’acqua del rubinetto non è sicura e può “avvelenarle” con sostanze come piombo, cloro o agenti patogeni. Pertanto, per alcune famiglie di piante è necessario utilizzare acqua filtrata, piovana o distillata. Vediamo quali sono!

La pianta della preghiera e la marantas, entrambe molto sensibili al cloro, non dovrebbero mai essere annaffiate con l’acqua del rubinetto.

Anche le piante tropicali, come la pianta di Ti, sono danneggiate da foglie scolorite se vengono annaffiate con l’acqua del rubinetto. Lo stesso vale anche per le dracene, pur tollerando condizioni non ottimali e bassi livelli di luce, sono particolarmente sensibili al cloro e al fluoro dell’acqua di rubinetto.

La pianta ragno e la calatea sono entrambe piante da interno molto comuni. Sono sensibili alle sostanze chimiche presenti nell’acqua del rubinetto, quindi dovrebbero essere annaffiate con acqua distillata o in bottiglia anziché con acqua di rubinetto.