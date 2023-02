Il pollo congelato può sembrare una soluzione comoda per rifornire il freezer e avere sempre una buona scorta a portata di mano, ma non è detto che sia della migliore qualità rispetto a quello fresco o addirittura scongelato. Il pollo congelato (o surgelato) presenta alcuni inconvenienti; vediamoli insieme.

Cominciamo con l’esaminare la questione del sapore e della consistenza. Il pollo congelato può essere più secco di quello fresco e meno succoso. Poiché la carne perde acqua durante il congelamento, il pollo congelato ha meno sapore di quello fresco o precedentemente congelato.

Questo è il motivo per cui i ristoranti di solito usano carne fresca e non congelata.

Ad alcuni polli pre-congelati viene iniettata una soluzione salina, che può far sì che il contenuto di sale sia significativamente più alto rispetto al pollo fresco. Una soluzione che mantiene la carne fresca più a lungo, ma che può aumentare il contenuto di sale a livelli pericolosi.

Ma i problemi più seri di sicurezza alimentare riguardano lo scongelamento: è importante farlo in modo sicuro, per evitare la proliferazione batterica che può causare malattie.

Lo scongelamento del pollo a temperatura ambiente è un errore che molti commettono, ma che aumenta notevolmente il rischio di contaminazione.

Per scongelare il pollo in modo sicuro, lasciarlo in frigorifero per almeno 24 ore. Questo metodo previene la crescita batterica e preserva meglio il sapore della carne, consentendo di godere della versatilità del pollame e della sua conservazione congelata!