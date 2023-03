Anche se la ricarica della batteria del cellulare è un’attività quotidiana, se non si fa attenzione a come la si esegue, il processo può danneggiare la fonte di alimentazione del telefono.

Per mantenere il funzionamento del vostro dispositivo senza problemi, è importante prendersi cura della sua batteria. Purtroppo non è possibile sostituire facilmente la maggior parte delle batterie degli smartphone, quindi mantenere in salute la propria è fondamentale!

È opinione comune che si debba aspettare che la batteria di un telefono cellulare sia completamente scarica prima di caricarla, e alcuni ritengono che la batteria non si ricarichi se viene tenuta collegata alla presa di corrente quando è ancora un po’ scarica.

Si tratta di un mito che, a lungo andare, danneggia la batteria del telefono.

Caricare una batteria quasi completamente scarica o caricarla al massimo subito dopo averla esaurita (invece di lasciarla raffreddare prima di ricaricarla) sono situazioni che sottopongono il pacco batteria a stress termico.

Ed è proprio questo stress che, con il tempo, causerà il cedimento della nostra batteria.

Idealmente, dovremmo assicurarci che i nostri dispositivi mobili siano sempre carichi tra il 15% e l’85%. Quando la carica scende al di sotto del 20%, viene emesso un messaggio di sistema che ci avverte di questo fatto e ci invita a collegarci.

E ricordate di scollegare il cellulare prima che il livello della batteria raggiunga il 100%. La ricarica notturna può causare il surriscaldamento e il danneggiamento della batteria del telefono.Non fare questo errore quando carichi il tuo cellulare