Secondo gli esperti, tenere in mano il cellulare mentre si sta seduti sul wc è un’abitudine decisamente malsana. Ebbene sì: il bagno è uno dei luoghi più ricchi in assoluto di batteri e germi, che attraverso le mani possono “attaccare” i nostri telefoni. U

Una ricerca di qualche anno fa ha evidenziato sui dispositivi la presenza dell’E. Coli e di altri batteri nocivi. E non è tutto: un ulteriore studio ha dimostrato come gli schermi siano addirittura più sporchi della seduta del wc.

Ma i rischi per la salute non riguardano solamente la contaminazione batterica: star seduti sul gabinetto per troppo tempo, distraendosi con lo smartphone fra chat e social, potrebbe causare le emorroidi.

Per annientare germi e batteri, lavate sempre accuratamente le mani, prima e dopo aver usato il bagno. In ogni caso, durante la permanenza, evitate di avere a portata di mano (e quindi di contaminazione) il cellulare. Infine, limitate al minimo la seduta sul wc.