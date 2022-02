Il sottosegretario Costa lo ha annunciato qualche giorno fa: da venerdì 11 febbraio via le mascherine all’aperto in zona bianca.

Dal ministro Speranza però è arrivato ieri un primo freno: “Le mascherine saranno ancora le nostre compagne di viaggio, in caso di assembramenti”, ha tenuto a precisare.

Il sottosegretario Sileri, parlando a 24Mattino su Radio 24, ha dichiarato: “Da metà febbraio sarà rimosso l’obbligo delle mascherine all’aperto, prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione”.

“Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche – ha assicurato – grazie soprattutto al fatto che abbiamo l’85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno gia’ avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa”.

Le prime novità riguardano il Green pass, che da oggi lunedì 7 febbraio 2022 avrà una scadenza illimitata ma solo dopo la terza dose del vaccino anti Covid o per chi, dopo il completamento del ciclo primario della vaccinazione, ha contratto il virus ed è guarito.

Il Green pass varrà soltanto sei mesi per chi ha avuto prima il Covid e in seguito ha fatto due dosi.

Nuove regole scuola e quarantena: le novità da oggi

Da oggi novità anche a scuola: gli alunni vaccinati e guariti non andranno più in Dad, per loro infatti è sempre prevista la presenza in aula, a patto di esibire il Green pass e indossare la mascherina Ffp2.

Nella scuola secondaria solo i non vaccinati andranno in Dad a partire dal secondo caso di contagio in classe.

Inoltre, per tutti i non vaccinati sarà dimezzata la quarantena in caso di contatto stretto con un positivo da 10 a 5 giorni. La nuova regola è retroattiva, quindi chi si trovava in Dad da almeno 5 giorni potrà tornare in classe.

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, infine, cambiano le regole sul numero dei bimbi positivi da avere in classe per andare in quarantena: da uno a cinque.

Nuove regole discoteche, verso la riapertura questa settimana

Questa settimana riapriranno anche le discoteche. La data è fissata all’11 febbraio, venerdì, quando le sale da ballo potranno riaprire i battenti.

In discoteca si potrà entrare, però, solo con il super green pass e se il locale è al chiuso sarà obbligatoria la mascherina.