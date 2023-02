Molte persone, quando arriva il freddo, sperimentano un’alterazione dell’equilibrio del film lacrimale. La quantità di lacrime diminuisce e la conseguenza sono occhi secchi e irritati. L’aria calda dei condizionatori, il vento e le temperature particolari possono favorire questo fastidioso fenomeno, definito appunto “sindrome dell’occhio secco”. Come intervenire?

L’equilibrio lacrimale è la chiave per mantenere gli occhi in salute. Quando c’è un problema di produzione di lacrime, si parla di ipolacrimia, mentre quando le lacrime evaporano eccessivamente, si parla di dislacrimia.

Per mantenere l’occhio costantemente umido, è necessario un certo equilibrio lacrimale. Le cause che possono portare a questo squilibrio sono molteplici.

Cause e i rimedi per gli occhi secchi

La secchezza oculare è causata da diverse condizioni, ma una delle cause più comuni è la sindrome di Sjogren, un disturbo autoimmune che provoca appunto secchezza oculare. Altri sintomi molto comuni sono fotofobia, bruciore agli occhi, lacrimazione ridotta, annebbiamento, fastidio all’interno dell’occhio.

Le cause della scarsa qualità dell’aria interna sono molteplici. Le più comuni sono lo smog, il fumo, l’aria condizionata calda e i termosifoni sempre accesi. In alcuni casi, può anche derivare dall’uso eccessivo di dispositivi elettronici, come i telefoni cellulari.

Per contrastare il problema, occorre innanzitutto individuarne la fonte. Ma come possiamo contrastare il problema?.

Innanzi tutto è bene proteggersi dal vento, si dovrebbero indossare gli occhiali e limitare l’uso del cellulare vicino all’orecchio. Tra le altre cose, non si dovrebbe passare troppo tempo in luoghi chiusi e pieni di fumo di sigaretta e ventilare bene le stanze della casa.

Una delle ragioni più comuni della secchezza oculare è uno squilibrio di sali e minerali nell’organismo.

Bere molta acqua per idratare l’organismo e seguire una dieta corretta ricca di acqua, minerali e sostanze nutritive aiuta a prevenire la secchezza oculare mantenendo livelli normali di sali e altri minerali nell’organismo. Se il fastidio persiste per qualche tempo, è meglio rivolgersi a un oculista. Avere sempre gli occhi secchi non fa bene e se non si interviene a breve termine, la situazione può peggiorare.