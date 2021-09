Oli vegetali, rimedi naturali per la salute del tuo corpo: ecco quale scegliere

Gli oli vegetali sono ricavati per spremitura o per estrazione con solventi dai frutti o dai semi di molte piante. La principale fonte di oli vegetali è rappresentata dai semi oleosi.

Gli oli vegetali sono sostanze ricche di acidi grassi essenziali che stimolano dolcemente e lubrificano l’intestino, ripuliscono il sangue da colesterolo e trigliceridi, purificano e rendono luminosa la pelle, riattivano il metabolismo, migliorano la funzionalità intestinale, inoltre apportano benefici anche su: cervello, stomaco, fegato, reni, sangue, cuore, capelli e pelle.

Olio di semi di lino

Se estratto a freddo, l’olio di semi di lino rappresenta una fonte naturale di acidi grassi della serie Omega 3, 6 e 9. L’apporto di questi acidi grassi fondamentali offre uno strumento adeguato per il controllo del colesterolo cattivo. In effetti, l’olio di semi di lino:

controlla i livelli di colesterolo nel sangue;

è indicato in caso di ipertensione e diabete;

migliora il metabolismo;

combatte la stitichezza.

Assumere 3 perle di olio di lino da 1300 mg nell’arco della giornata, preferibilmente durante i pasti. Proseguire la cura per 2 mesi.

Olio di semi di girasole

Estratto a freddo dai semi del fiore-simbolo dell’estate, l’olio di semi di girasole è una miniera di proprietà curative, e non solo per l’intestino. In primo luogo, l’olio di semi di girasole contiene una percentuale elevata (fino al 75%) di acido linoleico e di vitamina E: due sostanze che proteggono la mucosa intestinale, rendendola impermeabile alle aggressioni dei batteri e delle tossine.

Inoltre, quest’olio svolge un’azione ristrutturante a livello dei tessuti, stimolando il rinnovamento dell’epidermide e la ricrescita delle unghie e dei capelli (sui quali si può anche applicare puro, come impacco).

Assumere un cucchiaino di olio di semi di girasole spremuto a freddo (meglio se d’origine biologica) tutte le mattine, facendo seguire all’assunzione un abbondante bicchiere d’acqua. L’olio può anche essere emulsionato allo yogurt o a un cucchiaino di miele. Proseguire la cura per 1-2 mesi.

Olio di borragine

Oltre ai disturbi intestinali, l’olio di borraggine elimina i problemi femminili (sindrome premestruale e disturbi della menopausa). Quest’olio è infatti ricco di GLA (acido gamma-linolenico), un acido essenziale della serie Omega 6 che modula la risposta infiammatoria dell’organismo, e di fitoestrogeni (ormoni vegetali). L’olio di borragine:

impedisce l’aggregazione piastrinica, favorisce la fluidità del sangue liberando i vasi arteriosi dal colesterolo cattivo, e aiuta il cuore;

attenua i sintomi della menopausa e della sindrome premestruale.

Assumere 1-2 perle di olio di borragine da 1300 mg con acqua o altra bevanda, durante i pasti. Proseguire per 2 mesi.

Olio di ribes nero: stimola l’intestino e sveglia il cervello

Aiuta l’intestino, e nel contempo, migliora l’efficienza cerebrale. Ricorda che l’olio di ribes nero, da utilizzare come integratore, deve essere estratto a freddo. Quest’olio, che rappresenta una delle fonti vegetali più ricche di GLA (acido gamma-linolenico), è infatti utile per:

controllare i livelli di trigliceridi e di colesterolo nel sangue;

migliorare le prestazioni intellettuali e l’acutezza visiva.

Per usufruire al meglio delle sue proprietà, assumere 1-3 perle di olio di ribes da 500 mg nell’arco della giornata, preferibilmente durante i pasti. Proseguire per 2 mesi circa.

Olio di semi di enotera: un toccasana per vene, arterie e tessuti

Quest’olio di semi è benefico per l’intestino ma anche per la pelle. Se lo vuoi utilizzare come integratore, deve essere estratto a freddo, senza l’uso di solventi, metodica che permette di mantener inalterata la frazione degli acidi grassi in esso contenuta. Anche l’olio di semi di enoteca è ricco di GLA (acido gamma-linolenico), e in particolare:

riduce i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo nel sangue;

è utile nella prevenzione dell’aterosclerosi. Libera i vasi arteriosi, migliorando la circolazione e il funzionamento cardiaco;

trova impiego anche in alcune malattie dermatologiche, per esempio la dermatite atopica, la psoriasi, l’acne, l’orticaria.

Assumere 2-4 perle di olio di enotera da 500 mg preferibilmente durante i pasti. Oppure, prendere 1-2 perle da 1300 mg. Proseguire la cura per 2 mesi.

Olio d’oliva: aiuta anche stomaco, fegato e reni

L’olio extravergine d’olivada spremitura a freddo, per la sua composizione equilibrata ricca di vitamine e acidi grassi essenziali lubrifica la mucosa intestinale ma tonifica anche l’attività di stomaco e fegato, organi dei quali disinfiamma i tessuti. L’olio d’oliva regolarizza la secrezione di succhi gastrici, ha un’azione ipotensivo e stimola anche la diuresi.

Assumere un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva la mattina a digiuno, bevendo subito dopo un bicchiere d’acqua, oppure emulsionarlo a dello yogurt o a un succo di frutta. La cura dura 1-2 mesi.

Olio di riso: abbassa la glicemia, migliora l’umore

L’olio di crusca di riso è ricco di gamma orizanolo, una sostanza che appartiene alla famiglia dei fitosteroli (sono dei principi attivi naturali) ed è in grado di ridurre il colesterolo cattivo, di abbassare la glicemia, di curare la sindrome premestruale, e avrebbe anche la capacità di innalzare il livello delle endorfine, migliorando l’umore. In Giappone l’olio di riso è usato da secoli a crudo su tutte le pietanze. È ottimo come condimento o assunto la mattina: ne basta un cucchiaino a digiuno con un po’ d’acqua. Proseguire per 1-2 mesi.