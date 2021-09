Mettiamo da parte per una volta i soliti ambigui pensieri che affiorano alla nostra mente quando si parla di canapa. Qui oggi parliamo di olio, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa. Esso è ricco in acidi grassi essenziali dalle spiccate proprietà antiossidanti, immunomodulanti e antinfiammatorie, attualmente oggetto di studi e ricerche scientifiche.

Si presenta con un colore che varia dal verde chiaro al verde intenso, possiede un odore poco marcato ed un sapore molto gradevole che ricorda quello delle nocciole. Per questa ragione è utilizzato per condire insalate, cereali, zuppe, ecc.. al posto o a fianco dell’olio extravergine di oliva.

Vediamo le sue proprietà, decisamente interessanti, sia se esso viene assunto per via orale che applicato in cosmetica:

Insieme all’olio di pesce a quello di semi di lino, l’olio di canapa è una delle poche fonti vegetali di acido alfa linolenico. In particolare, l’olio di semi di canapa è noto per il suo ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro alimento in natura è in grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato dalle ricerche mediche e dalle più avanzate teorie nutrizioniste. Questa, infatti, è la principale differenza tra l’olio di semi di canapa e gli altri olii utilizzati nell’alimentazione o come integratori alimentari.

Nell’olio di canapa sono presenti anche quantità significative di amminoacidi, essenziali al corretto funzionamento dell’organismo; numerose vitamine, tra cui A, E, B1, B2, PP, C; sali minerali come ferro, calcio, magnesio, potassio, fosforo; fitosteroli e cannabinoidi (specialmente CBD, Cannabidiolo) che secondo le più recenti acquisizioni medico-scientifiche hanno un’importante funzione di modulazione per quanto riguarda il sistema immunitario e le funzioni cognitive.

Il livello di THC (tetraidrocannabinolo), il principio attivo stupefacente della canapa, è molto basso, meno di una parte per milione, così per avere effetti psicotropi da parte di questa sostanza, bisognerebbe assumerne dai 5-9 litri al giorno. Fino ad oggi non si è verificato nessun tipo di effetti collaterali derivanti dall’assunzione di olio di canapa, ma al contrario, si sono osservati effetti benefici sulla salute, sia per i bambini che per gli adulti, tanto da essere ormai raccomandato nella prevenzione e nel trattamento delle malattie a base è infiammatoria.

Non pensiate che trovarlo sia come cercare l’ago in un pagliaio, poichè è reperibile nei negozi di alimentazione biologica, va tenuto lontano da fonti di calore e luminose e una volta aperto si conserva in frigorifero. Un apporto quotidiano di olio di semi di canapa nella misura di 1 cucchiaino da tè al giorno, a livello preventivo; e da 1-3 cucchiai da tavola da distribuire nella giornata hanno dimostrato risultati eccellenti in caso di:

disturbi del sistema osteoarticolare e muscolare: viene usato anche per la prevenzione e per la cura dell’artrosi e artriti, dolori muscolari e articolari

patologie autoimmuni; altre malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide e il Morbo di Crohn

disturbi cardiovascolari e del metabolismo: l’uso quotidiano di olio di canapa (circa 4/5 cucchiaini al giorno) abbassa rapidamente il colesterolo e di trigliceridi nel sangue, riducendo così anche il rischio di trombosi, ipertensione, vasculopatie e aterosclerosi e le malattie cardiovascolari in genere, perché mantiene elastiche le pareti dei vasi sanguigni.

patologie del sistema respiratorio: è impiegato nella cura dell’asma, sinusite, tracheite e diverse affezioni respiratorie, sia delle basse che delle alte vie respiratorie.

affezioni della pelle in genere: dermatiti atopiche e secche, psoriasi, herpes, eritemi, vitiligine, eczemi, micosi e per tutte le infiammazioni o irritazioni localizzate. Può inoltre migliorare le condizioni della cute affetta da acne. Oltre che all’assunzione per bocca, si applica anche direttamente sulla zona da trattare per ridurre i pruriti e le infiammazioni. Efficace anche per la cura dei funghi alle unghie (onicomicosi).

patologie a carico del tratto gastro-intestinale e del fegato: l’infezione cronica della vescica, la colite ulcerativa, il trattamento dell’intestino irritabile

squilibri del sistema ormonale femminile: cisti ovariche, dolori mestruali, fibrocisti mammarie, è utilissimo per la sindrome premestruale e nella menopausa, perché combatte l’osteoporosi

problemi di natura neurologica e psichica: rinforza il sistema nervoso, per questa ragione viene impiegato per curare problemi di apprendimento, deficit della memoria, difficoltà di concentrazione e mancanza di attenzione, depressione cronica e depressione post-parto; disturbi del linguaggio e caratteriali, autismo, nevrosi.

Come si assume l’olio di canapa?

Per preservare le qualità dell’olio di canapa va usato e assunto necessariamente a crudo. Deve essere tenuto lontano da fonti di luce e calore e, una volta aperto, va riposto in frigorifero e consumato entro un mese. In cucina l’olio di canapa può essere impiegato per condire diverse pietanze come insalate, verdure, zuppe e così via. Quanto agli scopi curativi, a livello preventivo è possibile assumere 1 cucchiaino al giorno di olio di canapa. La dose raccomandata nel caso di patologie, quali quelle menzionate poc’anzi, varia da 1 a 3 cucchiai da tavola al giorno.

Come si utilizza l’olio di canapa?

L’olio di canapa dev’essere consumato preferibilmente a crudo e, per il suo basso punto di fumo, non va impiegato nelle fritture.

In virtù delle sue caratteristiche organolettiche e gustative (gradevolezza e delicatezza), l’olio di canapa si presta a condire soprattutto gli ortaggi (ad esempio le insalate) e il pane al posto dell’olio extravergine di oliva).

Conservazione dell’olio di canapa

Pur essendo meno stabile dell’olio extravergine di oliva, la ricchezza di tocoferoli (vitamina E) e altri antiossidanti (polifenoli, fitosteroli, clorofilla ecc.) contrasta in parte l’alta suscettibilità all’irrancidimento dovuta alla ricchezza di acidi grassi polinsaturi.

Per godere a pieno del valore nutrizionale dell’olio di canapa e prevenire i fenomeni di ossidazione e irrancidimento, è molto importante scegliere i prodotti estratti per spremitura a freddo e conservati in bottiglie di vetro scure, ben chiuse e conservate al riparo da fonti di luce e calore. Dopo l’apertura, l’olio di semi di canapa andrebbe riposto e conservato in frigorifero.