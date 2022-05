Chiamato oro del deserto, le popolazioni del Nord Africa utilizzavano l’olio di Argan per proteggere la pelle dal clima del deserto, fatto di sole, alte temperature e sabbia.

Tutte le donne conoscono oggi l’olio di argan prezioso cosmetico che si estrae dai frutti dell’albero di argania in Marocco. Il frutto di questo albero è simile ad una noce e nel suo nocciolo ci sono piccole mandorle. L’olio si ottiene spremendo a freddo questi semi.

Oggi è alla base di tantissmi cosmetici, si trova anche puro ma è bene definire in maniera precisa quali sono davvero le sue proprietà poichè non tutte quelle che gli vengono attribuite sono vere.

Grazie al suo alto contenuto in acidi grassi (omega 6 e 9) e in vitamina E, l’olio di argan abbonda di proprietà idratanti, scientificamente riconosciute.

Nutritivo, aiuta a combattere i segni dell’invecchiamento poichè attiva la rigenerazione cellulare e restaura il film idrolipidico della pelle. E’ ottimo perchè aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni di agenti esterni come vento e sole. Si utilizza quotidianamente, puro o mescolato a una crema, preferibilmente la sera per via della sua texture molto grassa.

Gli effetti di questo olio cambiano da persona a persona, ma è stata dimostrata la sua efficacia su malattie della pelle come eczema, acne,varicella o screpolature e questo grazie all’elevato tasso di omega 6, un acido grasso che contribuisce a calmare i bruciori e ad alleviare le irritazioni della pelle.

Tutti benefici che lo rendono anche la cura ideale per le pelli molto secche o per leggere scottature. Ma tenete presente che l’olio di argan non allevierebbe i reumatismi e i dolori articolari come l’artrosi. Al contrario dell’omega 3 (che l’olio di argan contiene solo in minima parte), gli omega 6 e 9 non possiedono virtù antinfiammatorie.

Abbassa il colesterolo

La variante di olio di argan che si può usare in cucina può aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. La combinazione unica di steroli vegetali che si trovano in quest’olio blocca l’assorbimento del colesterolo cattivo all’interno del tratto intestinale. Sono presenti inoltre in questo grasso vegetale omega 3, acidi grassi sani in grado di regolare il colesterolo nel sangue come dimostrato anche da questo studio condotto in Marocco

Allevia dolori articolari e muscolari

Grazie ai suoi molti principi attivi, l’olio di argan è considerato benefico e utile per alleviare dolori articolari e muscolari. I flavonoidi presenti nell’olio di Argan cosi come i triterpenoidi, hanno potenti proprietà antinfiammatorie che possono essere utilizzate per alleviare il gonfiore e il dolore dovuto all’artrite. Il suo alto contenuto di acido linoleico aumenta invece la produzione di prostaglandine 1, che sono note per aiutare anche le condizioni reumatologiche.

Come usarlo per dare sollievo a muscoli e articolazioni dolenti: è possibile massaggiare alcune gocce di olio di argan puro sulla pelle più volte al giorno.

Migliora la digestione

L’olio di Argan per uso interno contiene composti organici che, aggiunti al cibo, permettono di aumentare la concentrazione di pepsina nello stomaco, migliorando così la digestione. La pepsina è un enzima di fondamentale importanza che si trova nei succhi gastrici e che aiuta la digestione delle proteine. Una migliore digestione significa più energia, meno fame, maggiore perdita di peso e un corpo generalmente più sano.

Rafforza le unghie

Applicato sulle unghie, l’olio di Argan aiuta a promuoverne la forza e la salute in modo naturale grazie ai suoi alti livelli di vitamina E. Le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie dell’olio di Argan possono anche aiutare a combattere le infezioni associate a una scarsa salute delle unghie.

USO: va applicata una sola goccia per più unghie strofinandolo bene (non deve essere presente smalto) sia sull’unghia che sulle cuticole. Lasciare agire per alcuni minuti.

Nutre i piedi secchi e screpolati

L’olio di argan si può usare per trattare la pelle secca e screpolata sui piedi. Basta massaggiarne alcune gocce sui piedi, prestando molta attenzione alle zone più difficili. Lasciare agire l’olio e coprire i piedi con un paio di calze in modo che possa assorbirsi al meglio. Deve stare in posa per un minimo di 30 minuti ma per avere risultati migliori si può anche lasciare tutta la notte.

Cura i capelli

Anche i capelli possono trarre beneficio da questo prezioso complemento cosmetico, infatti applicato come maschera, lo si lascia in posa per tutta la notte per avere capelli splendenti al mattino.

Perfetto per i capelli sciupati, l’olio di argan nutre i capelli in profondità e li rende molto più morbidi. Inoltre, può essere usato per nutrire e rinforzare le unghie spezzate, deboli, che si sfaldano. Per proteggerle dalle aggressioni quotidiane, bisogna immergerle regolarmente in un bagno di olio di argan.

Non tutti gli oli di argan sono uguali, atenzione a non confondere l’olio di argan alimentare con l’olio di argan cosmetico. Contrariamente a quest’ultimo, l’olio di argan per uso alimentare deriva da mandorle torrefatte. L’odore e il colore, quindi, è diverso. Un olio di argan cosmetico di qualità sarà giallo, molto chiaro, e sprigionerà un odore leggero.