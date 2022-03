La carota, è un alimento ricco di vitamine fondamentali per il benessere dell’intero organismo. Questo ortaggio, in quanto fonte di vitamine A, B e C, risulta essere particolarmente prezioso per la salvaguardia della vista e delle pelle.

Scopriamo allora come è possibile sfruttare al meglio le sue importanti proprietà cosmetiche e alimentari.

Oltre a inserire questa verdura in una dieta sana ed equilibrata, un modo altrettanto semplice e veloce per favorire la salute della pelle è quello di applicare direttamente sulla cute prodotti cosmetici a base di olio di carota.

Quest’olio vegetale preserva la pelle dai segni dell’invecchiamento e la difende da agenti atmosferici aggressivi quali vento, smog, freddo e sole.

Insieme all’olio di mallo di noce, quello di carota è considerato uno dei più noti ed efficaci oli abbronzanti. Esso è contenuto infatti in numerosi prodotti solari in quanto da un lato stimola l’abbronzatura e dall’altro protegge la pelle dall’azione dannosa dei raggi UV.

Le carote si pregiano anche di virtù idratanti e riparatrici e sono per questo molto indicate nel trattamento delle pelli secche e rovinate. Le proprietà curative e antinfiammatorie di quest’olio aiutano a guarire ed alleviare la pelle in caso dermatiti, screpolature e piccole ustioni.

L’attività purificante e ringiovanente dell’olio di carota è infine sfruttata per la creazione di maschere ciso dall’azione anti-age.

Questo estratto naturale nutre la pelle in profondità e le dona un aspetto sano, elastico, disteso e luminoso. L’olio di carota, ideale soprattutto per chi ha una pelle matura, secca e sottile, può essere utilizzato indistintamente sul viso, sul corpo e sui capelli; non presenta controindicazioni ed è adatto per qualsiasi persona.

L’olio di semi di carota è usato anche per alleviare lo stress e l’ansia. In aromaterapia è infatti efficace per il trattamento di disturbi legati all’ipertensione e alla nevrastenia, o sindrome da affaticamento cronico; inoltre, l’olio di di semi di carota, migliora la vista interiore, consentendo a chi ne fa uso di percepire qual è la cosa più giusta da fare nei momenti di confusione. Aiuta infine a rimuovere i blocchi che impediscono il libero flusso dell’energia, specialmente tra il plesso solare e il chakra del cuore.