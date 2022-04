Di origini antichissime e dalle mille proprietà, l’olio extravergine d’oliva era chiamato da Omero “oro liquido” per il valore che gli veniva riconosciuto, mentre per Ippocrate era il “grande guaritore”. Con queste premesse, il Mediterraneo ne esalta ancora oggi le caratteristiche organolettiche e nutritive assurgendolo a simbolo di salute: l’olio extravergine di oliva è infatti il grasso più usato nella dieta mediterranea, ritenuta dagli esperti la migliore al mondo.

Il condimento più diffuso per insaporire carni, insalate e piatti di pesce è infatti estremamente ricco di antiossidanti, polifenoli e acidi grassi monoinsaturi che agiscono positivamente sul nostro organismo: ecco perché è importante prendere l’abitudine di consumare un cucchiaio di olio d’oliva al mattino a stomaco vuoto prima di iniziare la nostra giornata.

Per chi soffre di colesterolo alto, per esempio, è altamente consigliato fare uso di olio d’oliva poiché è in grado di diminuire quello cattivo (LDL) innalzando contemporaneamente i livelli del colesterolo buono (HDL) contribuendo così ad ottimizzare la funzionalità del sistema cardiocircolatorio.

L’olio è il nostro principale alleato anche se consideriamo gli effetti benefici apportati al fegato e all’apparato digerente poiché agevola il transito intestinale, ha un leggero effetto lassativo e aiuta il fegato a depurarsi da scorie e tossine con la sua azione antinfiammatoria.

Inoltre è considerato fondamentale nella lotta al cancro della pelle: diversi studi, infatti, hanno ravvisato nelle elevate concentrazioni di idrossitirosolo e tirosolo ottime armi contro i tumori, perché capaci di contrastare l’ossidazione dei raggi del sole.

Senza contare che l’olio extravergine di oliva contribuisce a rendere pelle e capelli estremamente luminosi ritardando il processo di invecchiamento cellulare grazie agli antiossidanti presenti in esso e alla capacità di assorbire calcio, magnesio e vitamine fondamentali come la A, la E, la D e la K2.

Benefici dell’olio extravergine di oliva: antiossidante protettivo per le cellule

Tra le sue numerose proprietà nutrizionali, c’è anche quella antiossidante, dovuta soprattutto alla vitamina E e all’enorme quantità di polifenoli, che agiscono in modo sinergico nell’inibire i radicali liberi.

Infatti, con un solo cucchiaio di extravergine al giorno si assume il 15% della dose giornaliera raccomandata di vitamina E. Inoltre, affiancata dai polifenoli, svolge la sua funzione anti-invecchiamento e preventiva nei confronti di malattie tumorali e degenerative. Insieme, proteggono DNA e membrane cellulari dai danni dei radicali liberi.

Con un simile mix di sostanze benefiche, va anche a rafforzare il sistema immunitario grazie al supporto dei carotenoidi e della vitamina A, che promuovono la formazione di nuove cellule e la sintesi del collagene, aiutando ad avere una pelle sempre elastica e forte.

Inoltre, è anche un valido ricostituente, per cui è indicato in periodi di:

affaticamento o stress

cambi di stagione

quando si ha bisogno di una sferzata di energia.

Alleato della dieta

Anche se è molto calorico (900 calorie ogni 100 g), deve essere consumato anche a dieta perché facilita l’assorbimento delle vitamine liposolubili (A,D,E,K).

Infatti, è indicato per condire le verdure, anche a fronte di qualche caloria in più.

L‘olio extravergine di oliva contrasta l’invecchiamento del cervello: lo conferma uno studio dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR pubblicato su The Faseb Journal. Felice Tirone ha guidato un gruppo di studiosi e alcuni ricercatori dell’Università della Tuscia che ha dimostrato come in un modello animale anziano l’idrossitirosolo, naturalmente presente nell’olio evo ha un’influenza benefica sul processo di invecchiamento neurale.

Si tratta di un componente che esercita un’azione antiossidante e protettiva sui nuovi neuroni che vengono prodotti nel cervello, soprattutto in soggetti anziani in cui il processo di neurogenesi (nascita di nuove cellule) è in deterioramento, provocando una riduzione della memoria.

Secondo questo studio assumere regolarmente idrossitirosolo mantiene in vita i nuovi neuroni e stimola la proliferazione di cellule staminali. L’attività antiossidante di questo componente fenolico aiuta anche a ripulire le cellule nervose in quanto riduce accumuli di detriti nelle cellule nervose.

Secondo uno studio pubblicato nel 2010 dalla rivista Nutrition and Metabolism e confermato da uno più recente dell’Università di Granada, l’olio extravergine di oliva è in grado di proteggere il fegato. Per dimostrare l’efficacia dell’olio d’oliva sul fegato, i ricercatori coinvolti nello studio hanno somministrato in cavie da laboratorio delle erbe in grado di causare danni epatici.

Successivamente, a tutti gli animali è stato fornito un estratto di olio d’oliva per verificarne le proprietà benefiche. Ogni animale ha dato segni di miglioramento dell’attività epatica, registrato come un aumento della quantità di antiossidanti presenti nel corpo e una diminuzione dei marker che indicano danni al fegato.

I composti fenolici presenti nell’olio extra vergine di oliva aiutano il metabolismo del glucosio e migliorano la sensibilità e l’efficacia dell’insulina. Un’ampia analisi ha dimostrato che assumere olio d’oliva nella dieta quotidiana può ridurre del 13% il rischio di diabete di tipo 2.

I microbiologi hanno inoltre dimostrato che il consumo di olio evo incide in modo positivo sul microbiota intestinale poiché stimola la formazione di batteri importanti e benefici per la nostra salute. Gli effetti benefici sul microbiota e sul sistema immunitario sono stati evidenziati in una rassegna scientifica pubblicata nel 2019 dall’Università di Valencia.

Molti studi dimostrano che cucinare con olio extra vergine di oliva può aumentare il contenuto di nutrienti del cibo. Questo perché gli antiossidanti nell’olio extra vergine di oliva sono così resistenti al calore elevato che non si rompono e finiscono per essere assorbiti dal cibo cotto. Inoltre, l’olio evo aiuta i cibi cotti a conservare alcuni nutrienti che di solito si perdono durante la cottura.

Olio extra vergine di oliva: altre qualità

Riduce il livello di colesterolo circolante nel sangue.

circolante nel sangue. Favorisce la regolarizzazione intestinale .

. Possiede una buona digeribilità sia a crudo che cotto.

sia a crudo che cotto. Riduce la secrezione di succhi gastrici migliorando i sintomi di alcune malattie come gastrite, ulcera, reflusso gastroesofageo.

migliorando i sintomi di alcune malattie come gastrite, ulcera, reflusso gastroesofageo. L’olio extravergine d’oliva è un alimento indispensabile nell’alimentazione dei bambini perché favorisce la crescita, contribuendo alla formazione dello scheletro e dei sistemi nervoso e immunitario, e ostacolando il sorgere di infezioni.

Olio extravergine di oliva: calorie

Il valore calorico dell’olio di oliva si aggira intorno alle 900 calorie per 100 grammi (un cucchiaio equivale a circa 10 grammi), la maggior parte dei quali (99%) è costituito da una miscela di vari lipidi, detti trigliceridi, che ne fanno il più digeribile tra gli oli.

Le principali variabili che determinano le caratteristiche dell’olio d’oliva sono la coltivazione delle piante, lo stadio di maturazione delle olive, il sistema di raccolta, la conservazione prima della trasformazione e il tipo di trasformazione (frangitura, gramolazione della pasta, utilizzo di impianti continui o discontinui), la conservazione (imbottigliamento e conservazione prima del consumo). Scegli sempre olio extravergine di provenienza italiana, meglio se biologico, e di prima spremitura a freddo. Utilizzalo soprattutto a crudo non superando i 4 cucchiai giornalieri.