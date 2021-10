L’olivello spinoso, è un piccolo arbusto dai rami spinosi e dalle belle bacche arancioni, conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche.

Le bacche di olivello spinoso sono infatti molto ricche di vitamine e antiossidanti, veri e propri stimolanti naturali ottimi per rivitalizzare il nostro organismo.

L’olivello spinoso è un arbusto le cui importanti proprietà lo hanno reso noto fin dall’antichità. Per esempio, i greci lo davano ai cavalli per stimolarne la crescita e lucidarne il pelo, mentre in tempo di guerra era considerato un alimento energetico per i soldati.



Nella medicina tradizionale cinese, indiana e tibetana, questo arbusto viene utilizzato da solo o anche in abbinamento a farmaci di formulazione chimica e attualmente l’olivello spinoso è una delle piante officinali più utilizzate nel mondo, tanto come rimedio preventivo quanto come cura per diverse problematiche e carenze.



Antiossidante naturale: le bacche dell’olivello spinoso contengono carotenoidi, perfetti come antiossidanti e ideali come coadiuvanti nella microcircolazione e nella rigenerazione dell’epitelio. Gli acidi grassi Omega 3 riducono l’infiammazione e il rossore, il bruciore o il prurito, mentre la vitamina E aiuta a riattivare rapidamente l’epidermide, a lenire le ferite e a ridurre le cicatrici. Ideale dopo l’esposizione al sole, l’olivello spinoso è efficace contro ustioni, scottature, ma anche piaghe da decubito, tagli, dermatiti e ulcere della pelle.

Un ottimo alleato naturale per la bellezza della pelle



L’Olivello Spinoso è anche un grande amico della pelle, tanto che entra come ingrediente in numerose creme e cosmetici con il nome Hippophae Rhamnoides.

come filtro UV ed emolliente nelle creme solari e doposole,

nelle creme solari e doposole, come cicatrizzante per alleviare ferite e ustioni, in quanto promuove la rigenerazione dei tessuti,

per alleviare ferite e ustioni, in quanto promuove la rigenerazione dei tessuti, per trattare dermatiti atopiche, acne e altre malattie della pelle ,

, per nutrire la pelle grazie ai suoi elevati contenuti di acido palmitoleico

grazie ai suoi elevati contenuti di acido palmitoleico per ottenere capelli sani e lucidi.

In crema l’olivello attenua rosacea e dermatiti

Le creme a base di olivello spinoso presentano proprietà lenitive, decongestionanti, emollienti e ristrutturanti. Sono state impiegate con successo contro ustioni, dermatiti, eczema e rosacea. Sono creme che possono essere utilizzate per il viso e per il corpo. L’impiego quotidiano di una crema a base di olivello spinoso ridona morbidezza ed elasticità alla pelle, calma le irritazioni (anche di origine allergica) e decongestiona, con una notevole efficacia antiage.

Il suo olio riduce le smagliature

Un’altra formulazione molto efficace è rappresentata dal suo olio, nel quale si conserva un’alta concentrazione di principi attivi. L’olio di olivello può essere utilizzato efficacemente dopo la doccia o dopo un bagno caldo come emolliente, rigenerante, reidratante e calmante per la pelle irritata, soprattutto se secca e anche come potente anti-smagliature.

Olivello spinoso, amico dell’intestino:

I frutti dell’olivello spinoso sono ottimi alleati per chi soffre di intestino pigro. Dato l’alto contenuto di omega 3, omega 6, omega 9 e di omega 7 è anche un ottimo antinfiammatorio, in grado di curare il nostro organismo dall’interno: proprio per questo, l’olivello spinoso è ideale per il trattamento di ulcere gastrointestinali e per proteggere il fegato.