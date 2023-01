Ariete

La configurazione dei transiti di oggi vede tre forze del segno del Capricorno remare contro di voi: il Sole, Plutone e Mercurio. Questi vi sfideranno a tenere testa all’energia classica, soprattutto se appartenete a un ascendente Capricorno o siete comunque in contatto con questa parte di voi stessi.

Toro

Diversi corpi celesti sono in allineamento con il vostro segno. L’evento è di straordinaria portata, poiché raramente lo Zodiaco allinea uno dei suoi segni in modo così favorevole. Tra gli altri, si segnalano l’inserimento intellettuale di Mercurio nell’atmosfera terrestre e le interazioni con la Terra.

Gemelli

Il trio Sole-Mercurio-Plutone in transito in Capricorno vi dà un atteggiamento serio e meno spensierato del solito, e la forza di volontà per raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro

Oggi tre corpi celesti (per un totale di dodici) sono vostri nemici. Sappiate che dovete tirare fuori dal “libro dello Zodiaco” il vostro slogan fondamentale: “Mi difendo”, e applicarlo nelle situazioni in cui è necessario.

Leone

Le persone inclini al Capricorno sono note per essere ambiziose e dure con se stesse. Assicuratevi di non esagerare oggi: la vostra famiglia ha bisogno di voi!

Vergine

Il Sole, Plutone e Mercurio in Capricorno formano il segno astrologico fortemente legato alla vostra vitalità, sensibilità e intelligenza. Urano in Toro vi dà un tocco di originalità.

Bilancia

Il firmamento dei transiti planetari vi mostra la squadra Mercurio-Plutone nel nemico-amato Capricorno a pungolarvi. Tuttavia, fatevi notare da Venere e Saturno nel vostro alleato Acquario – e anche da Marte che entra in quel segno, consolidando ulteriormente le benedizioni di questo lavoro di squadra che ora si riversano sulla Terra.

Scorpione

È meglio evitare di prendere decisioni importanti in questo periodo e non pensare di concludere molto. Venere, Saturno e Urano sono in opposizione, quindi potrebbero esserci attriti con familiari o colleghi che si oppongono alle vostre idee. Evitate il confronto, ma non ritiratevi, anzi, insistete affinché l’altra persona faccia marcia indietro e voi rimaniate calmi.

Sagittario

Il gruppo Sole-Mercurio-Plutone sta per inviarvi un’ondata di energia positiva. Sarete guidati dalla saggezza, dal buon senso e dalla capacità di resistere agli avversari aggressivi, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Capricorno

Oggi avete quasi tutti i pianeti a favore. Tre di essi – Sole, Plutone e Mercurio – si trovano tutti in Capricorno: questo è un momento creativo per voi! Giove è solo sul versante negativo e Urano porta qualche beneficio al Toro…

Acquario

La compresenza di Venere e Saturno nel vostro segno caratterizza questa giornata con un senso di praticità. Questa combinazione pragmatica vi incoraggia ad agire sulla base di risultati reali, non solo di idee.

Pesci

Il pianeta Nettuno, dio della metamorfosi, è sempre nel vostro segno e vi permetterà di migliorare la vostra vita giorno per giorno, soprattutto se avete tra i 20 e i 29 anni.