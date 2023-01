Ariete

Dovete affrontare scelte importanti per il vostro futuro. Alcune di queste decisioni possono non sembrare vantaggiose ora, ma lo saranno a lungo termine. Qualcuno che vi è vicino si sente strano perché ha notato un cambiamento nel vostro atteggiamento e vuole parlarne oggi.

Toro

Quando una persona che non conoscete bene entra nella vostra vita, può farvi sentire in ansia. Non lasciate che siano le brutte esperienze del passato a dettare il vostro modo di interagire con questa persona; datele una possibili. Oggi è un giorno per apprezzare i risultati raggiunti, non per rimuginare su ciò che è andato storto o che deve essere sistemato. Mantenete il vostro umore leggero e ottimista!.

Gemelli

Rimanete con i piedi per terra: vi siete lasciati sopraffare dagli obblighi. Fate un passo indietro e ricentrate la vostra vita intorno alla famiglia per ricaricare le energie; se nessun altro vi aiuterà, fatelo voi stessi!

Cancro

Il rapporto di lavoro con i colleghi sta lentamente tornando alla normalità, quindi dovete iniziare a fare le cose per bene e a sostenere il vostro team. Non rinunciate a recarvi da uno specialista se oggi avvertite un dolore muscolare: potrebbe essere semplicemente legato allo stress!