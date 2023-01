Leone

In questo giorno potreste sentirvi soli. Ma molte persone vi amano e vi apprezzano: dovete solo cercare di raggiungerle. Il vostro partner sta attraversando un momento difficile; siate pazienti con lui (e con voi stessi) mentre affronta le sue difficoltà.

Vergine

È una giornata di alti e bassi per la vostra situazione finanziaria. Perdere denaro non è mai divertente, ma potrebbe essere l’occasione per rivalutare il modo in cui si spende per non ripetere l’errore! L’esercizio fisico può aiutare ad alleviare lo stress da lavoro (e non solo).

Bilancia

È tempo di rivedere alcuni rapporti con persone vicine che si rivolgono a voi solo quando hanno bisogno di qualcosa. Non dovete sempre essere belli agli occhi degli altri: oggi incontrerete una persona importante che non vedete da molto tempo.

Scorpione

Lasciate andare i vostri preconcetti e apritevi a nuove possibilità. Dovete iniziare ad adattarvi ai tempi che cambiano, altrimenti vi troverete in una posizione di svantaggio rispetto alle altre coppie, molte delle quali stanno già pensando fuori dagli schemi. È importante stabilire fin da subito alcune regole di base per la convivenza, altrimenti potrebbe essere troppo tardi quando sorgeranno problemi che nessuna delle due parti aveva previsto.