Vediamo cosa ci riservano gli astri per questo mercoledì 4 gennaio 2023. Ecco come andrà questa giornata grazie alle previsioni astrologiche dell’esperto Branko, che analizza segno per segno l’oroscopo per amore, salute e lavoro.

Oroscopo Branko Ariete Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Ariete, il contributo della bella Venere nel segno dell’Acquario si fa sentire più che mai oggi: la passione è forte, come anche la fortuna! Gli incontri, anche quelli casuali, sono accesi da una luce speciale.

Oroscopo Branko Toro Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Toro, la spinta che vi fornisce il pianeta Mercurio è cruciale per migliorare la vostra sfera finanziaria: avete le carte giuste per concludere affari di un certo spessore.

Oroscopo Branko Gemelli Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Gemelli, la stella dell’amore veglia su di voi, non temete. Si prospettano per voi dei magnifici momenti ricchi di amore ed emozioni intense.

Oroscopo Branko Cancro Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Cancro, le stelle sono fredde e voi dubitate persino dei vostri sentimenti. Forse è successo qualcosa che vi ha reso sospettosi nei confronti di chi amate?

Oroscopo Branko Leone Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Leone, gli influssi vigorosi di Marte in Gemelli vi rendono più inclini a collaborare con gli altri, non c’è dubbio su questo. Da curare maggiormente alcune conoscenze recenti.

Oroscopo Branko Vergine Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Vergine, il rivoluzionario Urano sembra voglia a tutti i costi farvi cambiare le carte in tavola. D’altronde, non potete negare che avete una gran voglia di stravolgere alcuni aspetti della vostra vita.

Oroscopo Branko Bilancia Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Bilancia, la sinergia tra Venere e Marte oggi vi permette di risolvere ogni tipo di discussione col vostro partner in modo esemplare: siete i paladini dell’amore.

Oroscopo Branko Scorpione Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Scorpione, le influenze cosmiche acuiscono il vostro desiderio di trasgressione: siete curiosi di scoprire nuove prospettive sentimentali. Attenzione se avete un partner a cui rendere conto…

Oroscopo Branko Sagittario Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Sagittario, le congiunzioni cosmiche fanno si che oggi sarete costretti a qualche uscita economica in più del previsto. Fatevi bene i conti in tasca prima di spendere grosse cifre.

Oroscopo Branko Capricorno Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Capricorno, la pratica Venere vi ha reso dei grandi lavoratori, ligi ai vostri impegni più seri. Per questo motivo, potrebbe arrivare una buona notizia dal settore professionale.

Oroscopo Branko Acquario Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Acquario, fortunatamente l’influsso di Saturno è addolcito da una buona Venere, che infonde tanta dolcezza alla vostra giornata. Oggi la vita sembra più leggera e spensierata.

Oroscopo Branko Pesci Oggi mercoledì 4 gennaio 2023

Cari Pesci, la persistente influenza marziana destabilizza il vostro equilibrio psicofisico, che ogni tanto vacilla. Occhio a non farvi sopraffare dall’ansia e curate con rimedi naturali l’insonnia.