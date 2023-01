L’oroscopo di giovedì 19 gennaio: Scopriamo insieme i segni zodiacali di oggi per per quanto riguarda l’amore, la salute e il lavoro.

Ariete

Approfittate di questo momento per rivalutare la vostra autostima, iniziare a mostrare le virtù che avete nella vita e cercare un progetto che vi motivi è una buona idea. Amore: Se passate più tempo insieme, il legame con la vostra anima gemella si rafforzerà. Evitate di attaccarvi a vicenda o di fare commenti negativi: non fareste altro che creare distanza tra voi due. Ricchezza: Rilassatevi e il vostro intuito vi porterà a superare qualsiasi difficoltà. Senza fare uno sforzo cosciente, potete realizzare ciò che vi siete prefissati. Benessere: Per trovare l’armonia nella vostra vita, dovete fare una ricerca spirituale. Provate a incrementare le cose positive nella vostra vita e notate come questo vi fa sentire più bene.

Toro

Se non ampliate i vostri obiettivi e non affrontate le diverse sfide della vita, non avrete mai successo. Amore: In questa giornata non dovreste agire in modo affrettato o con risentimento nel prendere una decisione in materia di amore. Prima di agire, rilassatevi e riflettete razionalmente sulla situazione. Ricchezza: Se vi organizzate in anticipo, il vostro lavoro filerà più liscio. Pianificate il pomeriggio per organizzare ogni vostro impegno. Benessere: Per indirizzare la vostra creatività, dipingete o disegnate utilizzando i materiali che avete in casa.

Gemelli

È il momento di iniziare un nuovo progetto che vi appagherà. Grazie alla vostra grande comprensione di voi stessi e alla vostra lucidità, potrete apportare cambiamenti positivi alla vostra vita. Amore:Prima di impegnarsi sentimentalmente con un amico, valutate se la vostra amicizia è abbastanza forte da sopportare la tensione di una relazione del genere. Ricchezza: Se continuate a portare avanti la vostra iniziativa di cambiamento nell’area di lavoro, otterrete sicuramente risultati ottimali. Tuttavia, non fate trattative affrettate con il vostro capo. Benessere: Mangiare più del solito in alcuni giorni può indicare che è necessario riprendere la dieta. Controllate le scelte alimentari della vostra dieta e assicuratevi che siano quelle desiderate.

Cancro

Sapere che la risoluzione dei conflitti interpersonali richiede intelligenza emotiva. Amore: Avrete difficoltà con il vostro amante; cercate di non pretendere troppo. Pensate bene a ciò che è meglio per entrambi e parlatene se necessario. Ricchezza: Concentratevi su ciò che potete fare oggi e lasciate che i cambiamenti futuri avvengano al loro ritmo. Benessere:Liberatevi dalle ansie che non fanno altro che aumentare le vostre frustrazioni e rendervi tristi. Trovate un’attività che vi calmi e cancelli i sentimenti di preoccupazione.

Leone

Il vostro livello di energia sarà alto oggi e potreste sentirvi particolarmente ispirati. Le vostre emozioni e i vostri impulsi tenderanno a sopraffarvi oggi, rendendovi difficile affrontare le cose in modo razionale. Ma non preoccupatevi: per quanto la vostra giornata possa sembrare disorganizzata, sarà nel complesso molto positiva.

Vergine

Il programma di oggi è ricco di lavoro e di altre attività che vi faranno sentire appagati alla fine della giornata. Oggi, Vergine, potreste avere la possibilità di aiutare gli altri. Siete orgogliosi di essere utili e di dare qualcosa in cambio, quindi questo è un ottimo momento per farlo.

Bilancia

Oggi sarà una delle poche volte in cui prenderete posizione e agirete da soli, senza tenere conto degli altri. Tuttavia, oggi sarete costretti ad affrontare le vostre emozioni e a prendere posizione su questioni che vi riguardano – e lo farete in modo molto efficace. Oggi è probabile che sia una giornata di fortuna se si tratta di storie d’amore.

Scorpione

Vi aspetta una giornata di crescita professionale e personale. Vi sentite malinconici o riservati, ma una gioia inaspettata farà emergere il vostro entusiasmo e la voglia di affrontare nuove sfidePotreste sentirvi sopraffatti da tutti i cambiamenti che stanno avvenendo intorno a voi in questo momento. Anche se possono sembrare negativi, questi cambiamenti sono in realtà molto positivi, quindi godeteveli!

Sagittario

Se vi sentite obbligati a prendere una decisione in fretta, prendetevi il tempo necessario e riflettete attentamente su ciò che vi viene chiesto.

Amore: Oggi, permettetevi di essere più aperti con il vostro partner e di fargli vedere la vostra vera persona. Ricchezza: La vita è troppo breve per esitare o procrastinare. Imponete la vostra volontà al mondo e fatene ciò che volete! Benessere: Provate a immergervi in attività che vi aiutino a sentirvi creativi e appagati. Se vi sentite ispirati, pensate di dedicarvi ad attività letterarie o artistiche.

Capricorno

Siate disposti a provare cose nuove e non abbiate paura di sbagliare. Imparare dai nostri errori può aiutarci a crescere come individui. Amore: L’amore si sente nel cuore ed è sempre bene perdonarsi gli errori. Ricchezza:Se non cambiate il modo di pensare al vostro lavoro e non dimenticate le dicerie, il vostro capo non prenderà in considerazione la possibilità di affidarvi progetti futuri. Benessere: È importante prendersi cura della propria salute fisica. Trovate il modo di incanalare l’ansia e la gioia in attività creative.

Acquario

Oggi vivrete una nuova esperienza lavorando per il bene degli altri e migliorando la qualità della vita di chi vi circonda. Amore:Quando due persone cercano di vivere insieme ma non sono impegnate l’una con l’altra, spesso si feriscono emotivamente. Non fate giochetti con la persona che amate; siate maturi e schietti sui vostri sentimenti.

Ricchezza: Durante questa attività potrete mettere in mostra le vostre capacità, correre dei rischi e dimostrare la vostra leadership. Non perdete questa occasione per avere un quadro completo di chi siete! Trovate il tempo di farvi coccolare facendo qualcosa che vi piace.

Pesci

Oggi scoprirete un numero inimmaginabile di risorse che possono aiutarvi a realizzare le vostre ambizioni. Preparatevi a dare forma al vostro progetto! Amore: Se la vostra partner è depressa per la sua situazione lavorativa, incoraggiatela a parlarne. Evitate di dirle cosa deve pensare o fare. Ricchezza: Tagliate le attività che non sono redditizie e causano solo grattacapi e reinvestite i risparmi in iniziative più promettenti. Benessere: Smettete di trovare scuse e impegnatevi a seguire uno stile di vita più sano.