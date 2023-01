Cominciamo con il Topo, i cui numeri fortunati sono 2 e 3. Si abbinano bene al blu, all‘oro o al verde. I nati sotto il segno del Bue, invece, possono contare su un po’ di fortuna dai numeri 4 e 1, a patto che siano anche di colore bianco, giallo o verde.

Per i nati sotto il segno della Tigre, sono fortunati i tre numeri 1, 3 e 4, accompagnati da blu, grigio o arancione. I nati sotto il segno del Coniglio sono più fortunati quando i loro numeri portanti includono 3, 4 e 6.

Il segno zodiacale cinese del Drago rivela che i nati sotto questo segno sono fortunati quando vedono il 6 o il 7, l’oro, l’argento e il bianco. I nati sotto il segno del Serpente dovrebbero affidarsi al 2, all’8 e al 9; il nero sarà un colore fortunato.

I numeri fortunati per il Cavallo sono il 2, il 3 e il 7; anche per la Capra è il 2. I colori giallo e verde dovrebbero essere utilizzati per evidenziare il primo, mentre il marrone e il rosso sono appropriati per descrivere il secondo.

I numeri 4 e 9, preferibilmente in bianco o in oro, sono particolarmente propizi alle persone del segno della Scimmia. I nati sotto il segno del Gallo troveranno fortuna nei numeri 5, 7 e 8 (oro, marrone e giallo).

I nati sotto il segno del Cane hanno come numeri fortunati il 3, il 4 e il 9 (che appaiono con il rosso o il verde in evidenza). Le persone nate sotto il segno del Maiale hanno successo quando utilizzano numeri contenenti 2, 5 e 8. Si trovano bene anche con elementi gialli o grigi.

Secondo l’astrologia cinese, ogni segno zodiacale possiede un numero fortunato e quindi anche un certo colore che può rendere più forte il numero stesso. Per l’anno 2023, scopriamo insieme quali sono questi numeri per ogni segno:

