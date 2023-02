L’intuizione vuole la sua parte questa settimana, con l’allineamento armonico tra Mercurio e Nettuno, pianeta della magia e della spiritualità. C’è l’opportunità di fare collegamenti trasversali, anche apparentemente irrazionali, che possono essere utili per interpretare la realtà in modo diverso e scoprire così lati di essa prima nascosti.

Tra lunedì e martedì l’intuizione vuole la sua parte, con l’incontro tra Mercurio e Plutone di venerdì. Nel fine settimana Mercurio entra in Acquario aprendo una fase in cui il dialogo con gli altri è il modo migliore per imparare e sviluppare un punto di vista più obiettivo.

Ariete

Nonostante il fatto che giovedì sarete circondati da molta energia e vitalità, è comunque una buona idea prendere le cose con calma. Potreste dedicarvi all’attività fisica o sbrigare i vostri impegni quotidiani in poco tempo, ma se avete bisogno di tempi rapidi di recupero, come nel caso in cui abbiate avuto qualche problema in precedenza o dobbiate affrontare esami impegnativi, questo sarà un ottimo momento perché vi rimetterete in piedi con più facilità del previsto. Solo per il cuore e la famiglia il cielo inizia a mostrare i segni di una certa stanchezza. Potrebbe essere il logorio di precedenti incomprensioni? Comunque sia, tra giovedì e la prima parte di sabato siate prudenti. Potreste incorrere in aspre discussioni, evitabili se rimandate ogni confronto e vi soffermate a contare fino a dieci prima di aprire bocca. Meglio il fine settimana, all’insegna dello svago e di altri divertimenti!

Toro

Questa settimana le stelle vi aiutano a sentirvi bene. Non solo una carezza dolce ma incisiva aiuterà a ricucire i rapporti familiari logorati dal tempo e dalle discussioni, ma rafforzerà anche i legami basati sull’affetto.

Se siete intuitivi, in questo periodo potreste fare sogni veritieri o capire la verità nascosta delle persone con cui entrate in contatto.

Gran parte della settimana si svolgerà in modo fluido e promettente. Un ritmo dinamico e benefico per ogni settore! Solo tra sabato sera e domenica potreste arrabbiarvi per una svista o un malinteso legato alla famiglia e alla sfera domestica. Siate superiori!

Gemelli

La Luna accenderà i riflettori sul vostro segno all’inizio della settimana. Tra lunedì e mercoledì, l’astro notturno vi inviterà a entrare in contatto con i vostri sogni, desideri nascosti o messi da parte perché in contrasto con la famiglia o con le aspettative di qualcun altro. Il cielo vi chiederà il coraggio di essere voi stessi. Come prima reazione, però, potreste provare solo una grande confusione, una sensazione sfuggente di inquietudine che lentamente può diventare insoddisfazione. E se non sarete soddisfatti, vorrà dire che è arrivato il momento di agire! Le stelle sponsorizzano ancora grinta e audacia. Insomma, potreste essere protagonisti di scelte solo apparentemente avventate ma in realtà dettate dal cuore.

In questo senso, vi consigliamo di approfittare di questo periodo perché è una buona occasione di riflessione: prendetevi del tempo per ascoltare i vostri sentimenti e le vostre emozioni senza cercare troppo di risolverli o di aggiustarvi in qualche modo; permettetevi invece di sentire qualsiasi cosa si presenti senza cercare di controllarla o di cambiare qualcosa di voi stessi; accettate semplicemente ciò che accade come parte di ciò che siete in questo momento.

Cancro

Questa settimana è cruciale per voi. È il momento in cui alcuni di voi capiranno di cosa stiamo parlando, mentre altri si concentreranno su di esso nei mesi a venire. Non preoccupatevi: qualunque cosa sia, vi renderà felici. Tuttavia, a causa delle stelle contrarie alla lucidità mentale, potreste faticare un po’ a vedere il quadro completo. Insomma: alcuni fiuteranno subito che il vento sta cambiando, mentre altri avranno bisogno di vedere la pentola fumante servita in tavola!

Per gli affetti e le emozioni, questa settimana segna un passaggio cruciale. Qualcosa di positivo e appagante che alcuni di voi capiranno subito, mentre altri metteranno a fuoco nei mesi a venire. Non temete: qualunque cosa sia, vi renderà felici! Tuttavia, a causa di stelle contrarie alla lucidità mentale, potreste faticare un po’ a vedere il quadro completo. In breve: alcuni fiuteranno subito che il vento sta cambiando, mentre altri avranno bisogno di vedersi versare acqua calda in testa!

Per quanto riguarda il dialogo e la comunicazione, continua la nostra fase inquieta, quindi prestate molta attenzione ai dettagli e alla chiarezza e assicuratevi di essere lineari soprattutto sui social, dove le gaffe assumono sempre toni drammatici in men che non si dica!

Leone

Qualcosa sta migliorando nel vostro cielo e ve ne accorgerete subito. Sono in arrivo entusiasmo e una buona dose di disponibilità emotiva, che per molti di voi potrebbe portare a una settimana di gioia e divertimento. La Luna approva e approverà, incoraggiando i vostri sforzi per migliorare ciò che vorreste migliorare e lasciarvi alle spalle un periodo probabilmente complesso per tanti motivi. La ruota gira e gira a vostro favore. In aumento la grinta, la vitalità, la fiducia, qualità positive che potrebbero richiamare in voi un po’ di fortuna in alcune questioni, private o lavorative. Insomma, lasciate andare alcuni pensieri e cercate di divertirvi, soprattutto nel fine settimana.

In questo modo potremo festeggiare insieme questa giornata che ci riunisce in un intento comune: lasciare da parte le differenze per concentrarsi su ciò che ci unisce tutti: esseri umani che vogliono solo vivere bene!

Vergine

La settimana che ci attende sarà impegnativa. Con la Luna in Capricorno, sarà importante mantenere la lucidità: lunedì il cielo assumerà una tonalità grigia e nebbiosa, cercando di confondere le idee e di rendere difficile la concentrazione sulle cose importanti. Ma da mercoledì, quando la Luna entrerà in Ariete e diventerà più favorevole, sarete in grado di valutare ogni circostanza con una prontezza mentale da record. Sarete in grado di vedere le insidie prima che si presentino.

Tra giovedì e sabato non lasciatevi andare all’autocompiacimento: avete bisogno di recuperare le forze dopo una settimana così intensa e piena di impegni. Durante il fine settimana, non trascinatevi: avete bisogno di recuperare le energie dopo una settimana così intensa e piena di impegni.

Bilancia

Se avete l’ambizione di viaggiare, buon per voi! Se invece siete bloccati nella routine quotidiana e dovete rimanere concentrati sui vostri doveri, cercate di non distrarvi troppo perché questa settimana la concentrazione non sarà il vostro forte. In compenso, avrete molta energia per portare a termine ciò che va fatto, in modo da potervi dedicare a ciò che vi rende felici. A questo proposito, fate in modo di sfruttare i primi tre giorni della settimana e di perfezionare gli ultimi due. Questo ci fa sperare in un fine settimana piacevole e divertente. Detto questo, siamo ottimisti sul fatto che questo ci permetterà di riposare un po’ prima di tuffarci in un’altra settimana piena di impegni.

Scorpione

Non lasciatevi prendere troppo dal momento, ma pensate piuttosto all’amore. I cambiamenti astrologici che si verificano ora nel vostro mondo emotivo e interiore si tradurranno in miglioramenti concreti nella vostra vita familiare e nelle relazioni in generale. La creatività e l’intuizione saranno potenziate da questi recenti cambiamenti astrali. Il vento sta girando, quindi ci sarà un piccolo assaggio di maggiore stabilità che vi aspetta nei prossimi tempi. Nel frattempo, secondo la Luna, non pensate solo all’amore: anche in famiglia o nelle amicizie potrebbero esserci situazioni che richiedono tatto. Tra giovedì sera e sabato mattina, invece, accettate con leggerezza qualsiasi imprevisto.

Saggittario

Il cielo è in subbuglio. Mentre alcune emozioni sono positive, altre sono sfumate e confuse, tanto da risultare incomprensibili. Di conseguenza, è meglio non prendere decisioni affrettate in questi giorni non proprio tranquilli per i sentimenti e la quiete interiore.

Infatti, è probabile che la prima conseguenza di questo cielo contraddittorio sia il nervosismo. Mentre la seconda conseguenza sarà che il nervosismo potrebbe causare rimostranze e gesti impulsivi. Risultato finale: discussioni e crisi dietro l’angolo! Soprattutto in famiglia, con gli amici e con il partner, state in guardia!

Acquario

L’influenza positiva della Luna sulla nostra vita è sempre una benedizione, ma la spinta iniziale di energia ci darà l’opportunità di andare avanti alla velocità della luce! Fino a mercoledì, infatti, godrete di energie forti e stabili che si rifletteranno positivamente in ogni ambito della vita. Ecco quindi che potrete risolvere bene i problemi, ricevere notizie rincuoranti su qualcuno della vostra famiglia o fare un incontro speciale destinato a portare gioia. Insomma, vi aspetta una settimana proficua che dovrete sfruttare al meglio. Se poi festeggiate il vostro compleanno in questi giorni, potreste ricevere una doppia sorpresa!

Pesci

È il momento dell’amore, amici! Se provate affetto per amici e parenti, per il vostro partner o anche per i vostri fedeli compagni animali, questa settimana comporterà un netto salto di intensità interiore. Significherà molto affetto da dare e da ricevere, ma anche un leggero inasprimento di alcune contraddizioni già presenti in precedenza. L’ambito in cui queste incertezze potrebbero concentrarsi è vario: per alcuni sarà la famiglia, per altri l’amore, e così via. In ogni caso, fate attenzione tra lunedì pomeriggio e mercoledì. Sarà in queste giornate che la tensione potrebbe assumere forme scivolose e sdrucciolevoli come una buccia di banana. Splendidi invece saranno i giorni successivi, che vi regaleranno un sorriso e buone notizie!.