L’oroscopo della settimana dal 23 gennaio al 29 gennaio 2023 è qui! La vostra guida all’oroscopo, all’astrologia e ai segni zodiacali.

Ariete

La presenza della Luna per la maggior parte di questa settimana potrebbe essere molto utile per i vostri progetti, sia personali che di altro tipo. La fortuna e le buone opportunità sembreranno seguirvi ovunque andiate.

Fate attenzione ai malintesi che potrebbero verificarsi nel corso dell’incontro, soprattutto quelli basati su piccoli errori o sviste.

Il dialogo potrebbe non scorrere bene, quindi assicuratevi di avere gli occhi aperti e di essere chiari su tutto, sia per voi stessi che per gli altri.

Amore. Se siete in coppia, forse state vivendo una nuova eccitante fase della vostra relazione o vi state godendo un po’ di tempo da soli con il vostro partner. Ma se siete single, è il momento di farvi notare! Lavoro: Successo sì, energia pure, grinta al massimo, ma scarsa concentrazione. Per questo è particolarmente importante che qualcuno esperto (collega o collaboratore) riveda i vostri contratti e accordi commerciali prima di firmare. Una piccola precauzione che può aiutarvi a massimizzare i risultati!

Toro

Questa settimana potrebbe rivelarsi un po’ difficile, in quanto potreste trovarvi in conflitto con chi vi circonda. Tra lunedì e martedì la Luna potrebbe provocarvi, ma se sarete pazienti e tolleranti verso le opinioni altrui, il conflitto potrà essere evitato.

Le ore successive saranno molto più tranquille e vi permetteranno di comunicare le vostre intenzioni e di mettere a proprio agio gli altri.

Soprattutto, questo cielo favorisce il lavoro e gli affari, e potrebbe essere un ottimo momento per acquistare un immobile.

Amore. Nuvole scure sul vostro cuore lo faranno sentire freddo. Fate attenzione alla gelosia e alle interferenze della famiglia, o al fatto che state solo attraversando una fase di distacco dagli altri. Se siete single, non date fiducia a chi non la merita! Lavoro: Potreste ricevere una proposta, accettare un nuovo ruolo o cambiare lavoro. Oppure potreste avere l’idea vincente, quella che sbaraglierà la concorrenza e vi permetterà di fare presto un grande salto di qualità!

Gemelli

L’amore può scaldare il cuore e rallegrare le giornate! L’amore per le persone che vi sono più vicine: il vostro partner, la famiglia, gli animali domestici. Anche l’amore per voi stessi: se iniziate a praticare uno sport o un nuovo strumento, vi renderà più felici!

Dato il vostro alto livello di energia, sarebbe bene che faceste attività fisica. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì la Luna invita alla prudenza.

Evitate le distrazioni in queste ore, quando la disattenzione può causare i maggiori inconvenienti.

Questo fine settimana promette di essere eccitante e divertente. Potreste incontrare persone che amplieranno i vostri orizzonti.

Amore.Potete trarre il massimo da questa settimana, anche se avete una relazione di lunga durata o siete sposati. Se vi impegnate per riaccendere l’attrazione e il romanticismo tra di voi, sarà facile per entrambi trovare un nuovo amore. Anche i single potrebbero incontrare qualcuno di galante durante la loro ricerca dell’anima gemella! Lavoro: Oggi potreste trovare davanti a voi alcune opportunità interessanti, ma le stelle consigliano di procedere un po’ alla volta e di darsi il tempo di riconoscere le opzioni promettenti da quelle improduttive. Gli affari fortunati sono in arrivo!

Cancro

Il cielo grigio può essere la causa di sentimenti di insoddisfazione che salgono in superficie durante questa settimana.

Sapete di cosa avete bisogno, ma avete difficoltà a realizzarlo.

La Luna si troverà in aspetto favorevole sia a Venere che a Marte nei giorni tra mercoledì e giovedì, il che rende il momento eccellente per fare delle cose. Domenica sera potrete iniziare bene la settimana rilassandovi a casa o uscendo per qualche ora.

Tra venerdì e domenica, fate attenzione all’umore descritto in precedenza: potreste indulgere in scelte impulsive che si riveleranno dannose. Siate pazienti perché presto ritroverete la motivazione e l’entusiasmo.

Amore. Il vostro attuale stato d’animo è caratterizzato dall’incertezza. Pertanto, dovreste fare attenzione a non creare malintesi con il vostro partner o con la persona che vi piace: potrebbero allontanarla da voi stessi solo per un momento. Le vostre emozioni saranno più forti e un po’ volatili, ma questo può aiutare a far crescere una nuova relazione o a fare colpo su qualcuno. Lavoro: Potreste avere difficoltà a concentrarvi e ad applicarvi sul lavoro, ma se ci tenete al vostro lavoro, dimostratelo facendo un buon lavoro in qualsiasi compito vi venga assegnato.

Leone

Il posizionamento della Luna nel vostro segno nei primi giorni della settimana potrebbe amplificare gli aspetti positivi e negativi di quel segno. Potreste essere protagonisti di situazioni interessanti, persino eccitanti, da martedì sera a mercoledì mattina. Ma questo periodo potrebbe anche portare cambiamenti che sconvolgeranno la vostra famiglia e il vostro partner sentimentale.

Il tempo sarà piacevole per tutto il fine settimana, un buon momento per riunirsi con gli amici o la famiglia.

Amore. Siete passionali ma indecisi. La vostra insoddisfazione o il vostro desiderio d’amore non hanno alcun effetto su chi sarà un buon partner nella vostra vita: non si tratta di loro, ma di voi”. L’attrazione fisica non si può fingere. Se vi sentite a vostro agio nel toccare il corpo di una persona e nell’esplorarlo, allora potrebbe valere la pena di spogliarsi di nuovo! Lavoro: Potete essere sicuri delle vostre decisioni, ma potreste trarre beneficio dalla ricerca di ulteriori feedback. Se avete bisogno di aiuto per navigare nella burocrazia governativa, un consulente potrebbe essere in grado di fornirvi tale assistenza.

Vergine

Se la Luna è amichevole o neutrale per tutta la settimana, potreste trovare le vostre emozioni un po’ più prevedibili.

Il risentimento, il nervosismo o la rabbia che potreste provare saranno ancora presenti, ma il messaggio dall’alto è di fidarvi del vostro intuito e di ascoltare gli indizi su ciò che potrebbe venire dopo. Utilizzando il consueto buon senso, sarete in grado di gestire qualsiasi problema vi preoccupi.

Le stesse stelle che venerdì incoraggiano la comunicazione, la socievolezza e i viaggi vi faranno sentire più spontanei. Concedetevi una partenza non programmata o fate conoscenze interessanti. Domenica, siate semplicemente voi stessi: è tutto ciò di cui avete bisogno per sentirvi felici!

Amore. L’ondata di nervosismo potrebbe continuare, ma forse riguarderà questioni esterne, familiari o intrusioni sgradite da parte di terzi. Tenete duro perché passerà presto. Quindi, se vi sentite gelosi, non agite d’impulso, ma studiate una strategia per ottenere un risultato migliore. Lavoro: Se dovete definire un accordo, i suoi termini saranno chiarissimi. Inoltre, non dimenticherete alcun dettaglio e sarà facile per voi convincere la controparte del valore di ciò che vi viene offerto.

Bilancia

La Luna illuminerà il vostro cammino verso la gioia per tutta la prima metà di questa settimana. L’astro notturno accende in voi speranze e desideri – da lunedì a martedì pomeriggio – con i suoi potenti raggi, quindi usateli per accedere a sentimenti significativi e appassionati.

Assicuratevi di diffondere l’amore nei prossimi giorni, non solo per i potenziali partner romantici: questa potente emozione ha molte sfaccettature, alcune delle quali possono essere inaspettate! In ogni caso, in questi giorni avrete anche l’opportunità di intraprendere un viaggio interiore gratificante e di espansione dell’anima.

In queste ore dovreste dare la priorità a trascorrere del tempo con le persone che sono più importanti per voi: il vostro partner e i vostri familiari. Tuttavia, fate attenzione alla comunicazione con gli altri: oggi potrebbe non andare bene! I giorni speciali del fine settimana sono quelli in cui la Luna è in Leone (che rende le persone più affettuose), quindi fate attenzione!

Amore: Indipendentemente dal vostro stato relazionale, questa settimana è importante. Non c’è bisogno di cercare novità: lasciate che il caso vi sorprenda! Lavoro: La mancanza di energia mentale può essere il segnale di un periodo difficile. O forse non c’è una causa o un motivo apparente per sentirsi così; forse la vita sembra piatta e noiosa in certi giorni. Queste sensazioni potrebbero essere solo delle fasi passeggere, ma potrebbero anche non esserlo!

Scorpione

Questa settimana inizierà probabilmente con imprevisti e nervosismo, ma non abbiate paura: è solo la Luna che vi ostacolerà fino a martedì.

Quindi è bene tenere gli occhi puntati sulla palla, anche se può essere fastidioso. Perché già martedì sera ci saranno momenti piacevoli e ricchi di novità, e questa volta saranno tutte positive! Se siete abbastanza fortunati da poter viaggiare o fare vacanze in questa stagione, la comunicazione e le nuove conoscenze faranno da apripista. La settimana che ci attende si preannuncia emozionante e gratificante.

Amore. Questa settimana il cuore vi offre l’opportunità di comprendere alcune dinamiche di coppia poco simpatiche. Sembra poco ma in realtà sarà tutto, soprattutto se state attraversando un periodo di rancore in cui la passione è stata sostituita da piccoli o grandi risentimenti.

Lavoro.In questo ambito darete il massimo impegno. Pronti, reattivi, concentrati e abili nella negoziazione, non c’è accordo o strategia che non vi veda in prima linea preparati e attenti.

Saggittario

L’entusiasmo è alto tra lunedì e martedì! Cosa succede? Una Luna molto positiva brillerà nel cielo, mentre le buone notizie vi daranno gioia.

Se riuscirete a iniziare bene la giornata di oggi, avrete lo slancio e la concentrazione necessari per affrontare le giornate più impegnative che vi aspettano. Soprattutto mercoledì e giovedì, preparatevi ad affrontare situazioni stressanti, sia al lavoro che a casa, che richiedono un’attenzione particolare per non sopraffarvi o esaurirvi completamente.

Entro venerdì tornerete a sorridere e vi sentirete a vostro agio con amici e colleghi. Alcuni di voi potrebbero essere fortunati alla fine di questa settimana, con una storia d’amore o un’altra piacevole sorpresa!

Amore.Dividete il cielo in due metà: una, piena di emozioni positive e di opportunità di crescita; l’altra, piena di risentimento, di brutti ricordi o di illusioni, viene lasciata fuori a favore di cose che vi aiuteranno a imparare dagli errori del passato. Lavoro:Lavoro duro, ma ne vale la pena! Le stelle promettono sudore e fatica, e forse anche qualche situazione spaventosa. Ma portano anche fortuna, opportunità di crescita o di concludere un grande affare. Insomma: il gioco varrà davvero la candela!

Capricorno

Lasciate gli acquisti importanti nei giorni tra il martedì e il giovedì, quando è più probabile che riceviate una risposta positiva. In queste ore – durante le quali la Luna è posizionata con maggior forza nella vostra casa della comunicazione, dell’intelligenza e della forza di volontà – vi accorgerete che essa potenzia una serie di aspetti legati alla parola persuasiva e alla chiarezza.

I prossimi giorni potrebbero comportare piccoli ma significativi problemi che richiedono qualche sforzo in più, una spesa inaspettata o una domanda posta da una persona vicina. Non lasciate che il panico e lo stress vi facciano sentire in trappola, perché passeranno. Cercate invece di organizzare qualcosa di piacevole per la domenica sera: probabilmente vi sarà più facile del solito entrare in contatto con chi vi circonda.

Amore. Il vostro rapporto di coppia non è un periodo di fuochi d’artificio, ma è possibile che abbiate gli occhi puntati su preoccupazioni più materialistiche: lavorare o costruire una casa insieme. L’amore e l’affetto sono al centro della vostra vita, ma anche la salute e la prosperità!

Lavoro.State lavorando a qualcosa di molto utile, ma potreste essere delusi dal tempo necessario per vedere i risultati. Avete bisogno di pazienza e perseveranza per continuare i vostri sforzi.

Acquario

Siate pazienti, tolleranti e ottimisti nell’affrontare le sfide dei primi giorni con il neonato. Tra lunedì e martedì l’influsso della Luna potrebbe farvi sentire come il proverbiale toro in un negozio di porcellane; tuttavia, non lasciatevi abbattere da questo momento difficile.

Per il vostro cuore e i vostri affetti, questi potrebbero essere momenti importanti per riflettere su quanto sia fondamentale avere qualcuno su cui poter contare. E se la risposta non arriva, potete chiarire alcune preoccupazioni o dubbi che possono essere sorti di recente. Tra venerdì e domenica, tempo libero per divertirsi con i propri cari! Potrebbero esserci altre novità, questa volta di tipo allegro e positivo.

Amore. Il cuore può sentirsi speciale questa settimana, che siate single o meno. Passione e sentimenti possono manifestarsi in tutta la loro forza, sia che siate già in coppia o meno. Lavoro: Alcuni di voi potrebbero essere tentati di provare qualcosa di nuovo ed eccitante, mentre altri si sentono più a loro agio nell’impegnarsi in una vita che sentono sicura. Entrambi gli approcci hanno dei vantaggi: se uno non funziona per voi, provate l’altro!

Pesci

Può sembrare una settimana infinita, piena di impegni e di doveri da rispettare. Tuttavia, anche quando siete in grado di portare a termine tutti i vostri compiti, i bassi livelli di energia possono impedirvi di farlo in modo efficiente. La Luna suggerisce: oggi potreste essere un po’ assonnati! Tuttavia, il vostro cervello continuerà a lavorare al 100%.

Avete grandi idee, intuizioni organizzative e siete efficienti. Quando applicherete queste qualità ai prossimi impegni, la vostra strategia sarà perfettamente in linea con gli obiettivi. D’altra parte, la domenica potrebbe essere piacevole perché avrete la possibilità di riposare.

Amore.Si può essere svogliati anche in amore! Un partner da conquistare o da mantenere? Che fatica! Potreste compiacervi un po’, e alcuni di voi hanno le loro sacrosante ragioni; tuttavia, il dialogo e la complicità mentale saranno sostenuti da stelle favorevoli. Lavoro: Ciò che ora può sembrare un progresso lento può portare presto a un grande balzo in avanti. Mantenete alta la concentrazione e raggiungerete i vostri obiettivi.