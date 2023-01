Sagittario

La vostra autostima sarà alle stelle, ma le vostre decisioni saranno molto sbagliate. Avete grandi capacità e intelligenza, ma dovete rendervi conto che non tutte le vostre idee sono le migliori in assoluto. Iniziate a staccare la spina dalla routine quotidiana, cercate un nuovo sport.

Capricorno

Non aspettate che gli altri vi diano l’approvazione per fare le cose. Se si commette un errore, la responsabilità è vostra, non di qualcun altro. Avete tutte le potenzialità e le capacità necessarie per realizzare grandi cose; non perdete tempo a incolpare altre persone o situazioni per gli insuccessi quando questi sono chiaramente sotto il vostro controllo.

Acquario

Oggi siete di cattivo umore e sembra che tutti percepiscano la vostra energia negativa. Calmatevi prima di proporre loro nuove idee, altrimenti potrebbero pensare che quelle idee provengano da un luogo in cui potrebbero causare problemi. È successo qualcosa di sbagliato nella vostra relazione – qualcosa di grave deve essere accaduto ieri o stamattina presto – se entrambi vi sentite turbati e ansiosi in questo momento.

Pesci

Un amico per la vita metterà oggi alla prova la vostra pazienza. Cercate entrambi la stessa cosa da questa relazione? Se non è così, cercate di capirlo prima che scoppi una lite. Ottimo momento nella vostra relazione sentimentale: vi sentite amati, rispettati e sostenuti da lui/lei in questo momento!