Il lunedì porta con sé momenti difficili, chissà dove vi manderanno le stelle, scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale.

Ariete

Ariete, non fatevi sopraffare dal lavoro: approfittate del giorno libero per rilassarvi. Le incomprensioni con il vostro partner potrebbero rovinarvi l’intera giornata: fate un passo indietro e rivalutate prima di dire qualcosa di avventato.

Toro

Secondo l’oroscopo di Branko, avete recentemente ottenuto una posizione di responsabilità nell’ambiente di lavoro. Non disperate se non vi sentite all’altezza: le vostre qualità verranno fuori col tempo!

Gemelli

Cari Gemelli, una vecchia fiamma potrebbe riapparire nella vostra vita. Fate attenzione a non lasciare che si approfitti di voi o la relazione ne risentirà.

Cancro

Caro Cancro, forse stai attraversando un momento difficile sul lavoro. Ma se vi prendete un po’ di tempo per riflettere su ciò che sta accadendo e lasciate che questo ispiri nuove idee nella vostra vita (piuttosto che aggrapparvi al passato), ciò potrebbe portare a un cambiamento positivo.

Leone

Ciao amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la prossima settimana sarà piena di impegni: meglio pianificare tutto con largo anticipo o rischiare di trovarsi impreparati. Sono possibili anche incomprensioni in famiglia.

Vergine

Cara Vergine, qualche piccolo acciacco diminuirà il tuo piacere di oggi, ma non lasciarti scoraggiare. Avrete ancora molto tempo per riposare prima che inizi il programma frenetico della prossima settimana.

Bilancia

Bilancia, da tempo state lavorando per ottenere risultati nel vostro lavoro. La prossima settimana potrebbe essere quella in cui le cose inizieranno finalmente ad andare bene!

Scorpione

Caro Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, potresti essere tentato di insistere per avere sempre ragione. Ma se lo fai troppo spesso con la famiglia o con gli amici, questi ultimi potrebbero allontanarsi da te. Provate quindi a lasciare da parte il vostro orgoglio e a concentrarvi di più su ciò che dicono gli altri: aiuterà tutti ad andare più d’accordo!

Sagittario

Caro Sagittario, i rapporti con il partner vanno a gonfie vele; anche il lavoro va alla grande. Ma oggi non potrai uscire a causa di quel malanno di stagione che ultimamente ti tormenta!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete preoccupati per un lavoro che dovete portare a termine: non preoccupatevi, in fondo il vostro lavoro parla da solo.

Acquario

Caro Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, sono in arrivo grandi cambiamenti nella tua famiglia. Questo inizialmente ti destabilizzerà, ma alla fine le cose torneranno al loro posto e tutto tornerà a posto.

Pesci

Pesci, presto dimostrerete a tutti il vostro vero valore: colleghi, famiglia, amici. Attenzione a non lasciare che le vostre emozioni si mettano in mezzo: avete già fatto un buon lavoro per pianificare tutto questo!