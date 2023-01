Le previsioni dell’astrologo Branko per sabato 14 gennaio: amore, salute, lavoro e fortuna. Scopriamole insieme.

Ariete

Usate la vostra immaginazione per trovare il modo di riparare agli errori del passato. Sarà una giornata produttiva sotto tutti i punti di vista. Amore: Una relazione intima è una cosa delicata. Dovete trattare il vostro partner con attenzione quando parlate di ciò che condividete insieme. Ricchezza:Non disperate per il vostro ultimo lavoro. Prendetevi un secondo, fate un respiro profondo e investite completamente su di esso. Benessere:La fiducia è qualcosa che richiede tempo per essere guadagnata. Non si può pretendere, ma si può guadagnare con le azioni. Le notizie dalla squadra e l’affetto degli amici daranno intensità alla giornata, perché anche le comunicazioni veloci sono una parte importante dello stile di vita che abbiamo scelto…Per concludere la settimana con una nota positiva, pianificate nuove strategie e godetevi conversazioni vivaci. Oggi riceverete dimostrazioni di affetto, sia da persone vicine che da estranei, che a loro volta aumenteranno la vostra fiducia. Anche il romanticismo è incoraggiato oggi: fate qualcosa di divertente con qualcuno di speciale!

Toro

Potreste trovarvi a considerare alcune opzioni a livello lavorativo a cui non avevate mai pensato prima. Amore: Non aspettate domani per dire quello che avete pensato del vostro partner. Esprimetevi oggi! Ricchezza: Vi sentirete sotto pressione quando il vostro capo esaminerà il lavoro che avete svolto di recente. Fidatevi di questa sensazione istintiva: probabilmente è giusta! Benessere: Non lasciate che le emozioni o l’orgoglio vi impediscano di prendere decisioni intelligenti. Alla fine di questa settimana, avrete migliorato la vostra reputazione e aumentato la vostra posizione finanziaria. Firmate un contratto o stringete un’alleanza che possa essere notata pubblicamente: gli incontri di oggi potrebbero portare a migliori opportunità di avanzamento di carriera. Dopo una lunga attesa, la vostra buona reputazione e il vostro potere di influenza cresceranno. Potete sperare in risultati favorevoli in futuro!

Gemelli

Dopo che l’oscurità apparentemente infinita della scorsa notte si è dissolta, potete finalmente vedere un modo per iniziare a rimettere insieme i pezzi della vostra vita. Amore: La disperazione può essere presente oggi, quando cercare di comunicare con il partner sembra impossibile. Comunicate in altri modi. Ricchezza: Non cercate di portare avanti tutto il lavoro arretrato della settimana in un solo giorno: questo vi porterà solo a una stanchezza prematura! Benessere: La crescita personale è un processo continuo. Non pensate di essere bravi in qualcosa come non lo sarete mai. Cercate sempre di migliorare voi stessi, facendo leva sui vostri punti di forza e superando le debolezze. È un’ottima idea per voi e il vostro partner fare un viaggio insieme. Esplorate nuovi luoghi, godetevi la compagnia reciproca e create tanti bei ricordi. Cogliete l’attimo: è un presagio di fortuna.

Cancro

Per raggiungere la bellezza fisica, pensate meno all’amore e alla famiglia e prestate più attenzione alla vostra igiene personale. È l’inizio di un ciclo che durerà nove mesi, finché non rinascerete come un bellissimo anatroccolo! Amore:Anche se avete avuto una dura giornata di lavoro, troverete conforto e amore al vostro ritorno a casa. Ricchezza: Non date la colpa alla fortuna per le vostre disgrazie. La fortuna è solo uno dei tanti fattori che influenzano la nostra vita e non determina da sola ciò che ci accade. Siamo noi a scegliere come reagire o non reagire agli eventi della nostra vita, quindi prendetevi la responsabilità di ciò che fate o non fate… Benessere: Trascorrete del tempo con gli amici e organizzate un viaggio. Trascorrerete insieme momenti indimenticabili. L’autostima, l’affetto della famiglia e le prospettive positive per il futuro vi daranno una serenità che durerà tutta la settimana! Se fate progetti di viaggio, questi saranno rafforzati e sostenuti dall’amore. Se pianificherete tutto con calma, le circostanze del vostro viaggio si risolveranno inevitabilmente in modo positivo. L’avvicinamento del Sole a Plutone indica cambiamenti nel modo in cui vi relazionate con gli altri; approfondite questi legami ora in modo che siano vantaggiosi per tutti!

Leone

Dovete essere severi e inflessibili nel porre limiti al comportamento di alcune persone che vi circondano. Amore: Voi e il vostro partner dovete essere più tolleranti nei confronti degli errori dell’altro. Senza questa tolleranza, non avrete successo nella relazione. Ricchezza: Quando vi mostrate determinati nel sostenere le vostre decisioni, il vostro capo ne sarà colpito. Comprendete questo aspetto e sfruttatelo a vostro vantaggio. Benessere: Non lasciate che la vostra mente sia invasa dalle preoccupazioni fino a riempirla completamente. Affrontate invece una sfida alla volta e poi passate alla successiva. Una volta che le avrete gestite tutte, prendetevi un po’ di tempo per riflettere su ciò in cui credete veramente e che volete far conoscere agli altri. Scommettete sul viaggio che avete programmato per schiarirvi le idee, guarire il cuore e ritrovare l’armonia nelle relazioni. Venerdì il Sole sarà abbastanza vicino a Plutone da annunciare cambiamenti nella routine e con essi nuovi problemi di salute. Rinnovate anche i sentimenti d’amore!

Vergine

Sarà difficile per te farti strada attraverso le vicissitudini di oggi. Le tensioni accumulate si fanno più evidenti. Amore: devi porre fine a certi atteggiamenti del tuo partner se intendi guadagnarti il ​​​​suo rispetto nella relazione. Disegna i confini. Ricchezza: devi mettere tutto il tuo impegno per essere in grado di raggiungere la concentrazione nel tuo ambiente di lavoro oggi. Attenzione agli errori. Benessere: è importante sapere quando hai raggiunto il tuo limite e quindi poter chiedere aiuto alle persone giuste. Rifugiati in famiglia.Buone notizie nell’area finanziaria chiuderanno la settimana con un assaggio di conquista. Potresti ricevere un’offerta di lavoro extra con una remunerazione interessante. Se vuoi un grande cambiamento nella tua vita, troverai porte aperte e condizioni favorevoli. Goditi momenti magici in amore, approfondisci il dialogo con i tuoi figli e rinnova i tuoi concetti di piacere.

Bilancia

È più difficile vivere alcune fasi della vita rispetto ad altre. Non si può essere sempre liberi dalle responsabilità. Amore: Oggi potrete fare ben poco di quello che avevate programmato nella vostra giornata insieme. Accettate questo fatto e fatene tesoro. Ricchezza: Si prospetta un inizio di settimana positivo. Durante la seduta di oggi tutto filerà liscio e ritroverete la calma. Benessere: È un buon momento per viaggiare, rivalutare le proprie relazioni e provare nuove esperienze. Con la Luna in questo segno, curate la vostra immagine, la bellezza e la salute per aumentare l’autostima. Rivelate ciò che di più affascinante e prezioso c’è in voi. Se si sogna in grande e si abbraccia la vita, tutto è possibile.

Scorpione

Nel contesto di una relazione occasionale, una persona può sentirsi libera dalla pressione di essere perfetta. Amore: In questo periodo non andate ad appuntamenti e non organizzate attività sociali. Concentrate invece le vostre energie sul lavoro. Ricchezza: dLa tendenza a perdere tempo può essere superata se si dà la priorità ai propri obblighi. Benessere: Perseguite gli obiettivi dei vostri sogni con la certezza che il successo è vostroDa oggi sentirete più profondamente voi stessi e i vostri cari. Potrete agire con decisione su questioni importanti, chiudere problemi passati e rafforzare i rapporti con i membri della famiglia.abbellire una casa la renderà più piacevole e accogliente. Piantare fiori, coltivare erbe aromatiche e curare le piante sono tutti modi per portare l’esterno all’interno.

Sagittario

Giornata complicata su molti piani; concentrate le vostre energie per fare del vostro meglio nell’adempimento delle vostre responsabilità e mettete da parte un po’ di tempo per voi stessi. Amore: Saranno in sintonia l’uno con l’altro e si divertiranno un mondo insieme. Ricchezza:Avrete il tempo di prendere in considerazione alcune offerte di cambio articolo nel vostro ambiente di lavoro. Dedicate un po’ di tempo a riflettere attentamente su ciascuna di esse. Benessere: Ricordate che siete l’unica persona che può far rispettare i vostri impegni. Dedicate del tempo a rimanere in contatto con amici e familiari attraverso i social media o altre forme di comunicazione: lo apprezzerete in seguito!Le relazioni saranno al centro dell’attenzione. E cogliete l’occasione per fare nuove amicizie. Una storia d’amore potrebbe iniziare con conversazioni piacevoli e argomenti curiosi, alimentati dal moto diretto di Marte a partire da oggi, che accelera le decisioni di vita intima, come appianare le divergenze o prendere accordi con una buona conversazione.

Capricorno

Il duro lavoro che fate oggi nella vostra relazione vi ripagherà in futuro. Amore: Una coppia può assicurarsi un futuro lungo e felice imparando a parlare delle proprie differenze. Ricchezza: Durante la sessione di oggi, i vostri sensi saranno potenziati. Questo vi permetterà di gestire qualsiasi situazione si presenti. Benessere: Se si stabiliscono delle priorità, si dedica del tempo ai propri obiettivi e si cercano delle opportunità per sfruttare al meglio quel tempo ogni giorno, si può raggiungere il successo. Dopo un grande salto di carriera, il futuro si prospetta più roseo per voi e le vostre finanze potrebbero addirittura migliorare. Potrete ottenere una rapida approvazione per le vostre proposte di lavoro e potrete anche avviare nuove attività. Questo è un buon momento per risolvere i documenti in sospeso, proteggere i beni di famiglia e garantire il successo delle iniziative imprenditoriali!

Acquario

Uno dei vostri compiti più importanti è quello di lavorare bene con i vostri colleghi e subordinati. Ricordate che anche loro sono persone, non solo dipendenti che esistono nel vuoto. Amore: Non c’è alcun vantaggio nel riproporre vecchie argomentazioni; questo non farà altro che peggiorare la situazione. Ricchezza: Una volta abituati a un certo ritmo di lavoro, è facile rimanere produttivi durante la giornata. Benessere: Con Marte che avanza e aumenta il suo ruolo, vi sembrerà di imbarcarvi in un’ondata di energia positiva. Questo aumenterà la vostra fiducia nel prendere decisioni di vita e nell’intraprendere nuovi progetti! Accogliete nuove opportunità ed esperienze, viaggiate in luoghi lontani, approfondite il vostro amore per la vita e iniziate un capitolo completamente nuovo. Il futuro è pieno di promesse: prospettive entusiasmanti sono dietro ogni angolo!

Pesci

Sarete ispirati dal momento presente e agirete con fiducia nel mezzo del caos lavorativo. Amore: Le opportunità che cambiano la vita sono presenti in ogni momento. Bisogna solo essere abbastanza coraggiosi da riconoscerle e accoglierle. Ricchezza: Non date un’immagine di successo se non lo siete veramente. Imparate a essere umili e non arroganti, perché i tempi difficili stanno arrivando. Benessere:L’eccessivo entusiasmo per la perfezione e il desiderio di rendere tutto perfetto portano alla frustrazione. Soluzioni originali possono aiutarvi a trovare un modo per alleviare le pressioni finanziarie nella vostra casa o nella vita familiare. Oggi Marte inizierà a muoversi in avanti, per cui è bene organizzare un matrimonio o un trasloco con l’appoggio di un’amicizia speciale. Evitate di sprecare energie in discussioni ripetitive e inutili.