Cosa vi aspetta domani? Come trascorrere la giornata? L’oroscopo di domenica 22 gennaio 2023 vi dirà tutto.

Ariete

Ariete, prendete sul serio le vostre amicizie di lavoro. Non lasciate che si atrofizzino a causa della routine: mantenete questi rapporti freschi e dinamici incorporando elementi di sorpresa nelle vostre interazioni. Se foste più consapevoli del vostro denaro, potreste ricavarne di più. In questo giorno speciale – San Valentino – sarete sommersi dall’affetto di tutti. Tenetevi lontani dai guai e rilassatevi, così tutto andrà bene. Vi sentirete forti e felici.

Toro

Oggi, Toro, dovreste fare attenzione al vostro denaro. Non sprecateli in cose frivole, ma concentratevi sul lavoro duro per ottenere ciò che volete nella vita. Potete ottenere qualsiasi cosa se vi impegnate! Ci sono opportunità di fare nuove amicizie interessanti o di innamorarsi.

Può sembrare che la settimana sia piena di complicazioni, ma non preoccupatevi: saprete come trovare le soluzioni. Dovete prendervi più cura di voi stessi, mangiando in modo sano e riposando spesso, in modo da recuperare le energie.

Gemelli

Venere in Acquario favorisce il rilassamento del corpo, l’apertura a nuove possibilità e può aiutarvi a liberarvi di alcune responsabilità che vi pesano sulle spalle. Il transito di Venere in Acquario vi dà la flessibilità e l’energia per affrontare nuovi progetti, rompere la routine e superare gli ostacoli. È probabile che vi troviate coinvolti in gruppi o cause che migliorano la società nel suo complesso.

Cancro

L’influenza di Plutone può farvi sentire irrequieti, distratti e incapaci di concentrarvi. Se ciò accade, soprattutto se si verifica durante un periodo di esami scolastici o universitari (chi è nato tra il 22 luglio e il 23 agosto dovrebbe fare particolare attenzione). Plutone vi renderà irrequieti, come se tutto fosse troppo noioso. Questo potrebbe influenzare i vostri studi e in particolare quelli di voi nati tra il 1950 e il 1970 che stanno studiando per l’università o per le scuole superiori.

Leone

Le energie astrologiche di oggi possono farvi sentire distratti dalle tante proposte che vi vengono proposte, soprattutto se il vostro compleanno cade in luglio. Il transito di Venere in Acquario può farvi sentire svogliati e scollegati dagli altri, ma solo se ad attirare la vostra attenzione è un mito legato al Leone! Oggi potreste sentirvi distratti da molte proposte, soprattutto se il vostro compleanno è in luglio (o agosto). Il transito di Venere in Acquario porta una frequente svogliatezza. Vediamo il mito legato al Leone: secondo alcune caratteristiche rappresenta…

Vergine

Dal punto di vista finanziario, Vergine, sarebbe meglio se manteneste le vostre promesse. Dovrete pagare una fattura per un lavoro svolto, ma non prendete mai in prestito denaro. La vostra relazione non è delle migliori, ma è qualcosa che potete risolvere. Oggi potreste avere un incontro con una persona del passato che vive al di fuori della vostra cerchia abituale. Per una buona salute, cercate di evitare lo stress; oggi siete a corto di energia per questo motivo e ciò influisce sul buon andamento delle cose.

Bilancia

Se vi organizzate meglio al lavoro, Bilancia, la vostra giornata sarà più produttiva. Ma fate attenzione alle spese: oggi potrebbero presentarsi spese inaspettate. In amore, il vostro partner vi sosterrà e mostrerà grande comprensione per le vostre preoccupazioni, a patto che vi sforziate di non arrabbiarvi con lui. Potreste avere bisogno di rilassarvi un po’ quando avete a che fare con i membri della famiglia; non ferirà i sentimenti di nessuno se la conversazione sarà un po’ più tiepida del solito. Per quanto riguarda la salute, questa stagione è adatta per apportare cambiamenti nella dieta: alcuni esercizi di pulizia del corpo seguiti da altre scelte salutari potrebbero avere notevoli benefici sul vostro benessere generale.

Scorpione

Scorpione, vi piace combattere per ciò che è giusto. Ma meglio combattere la buona battaglia un altro giorno che rischiare di perdere il lavoro. Fate attenzione al denaro e non fate speculazioni o investimenti. Potreste ricevere notizie da una vecchia fiamma che vi renderanno molto felici. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e non date giudizi affrettati sulle persone. Le stelle del giorno vi proteggeranno dal male

Sagittario

Il modo in cui gestite la vostra carriera lascerà alcune persone frustrate o minacciate. Ma, a prescindere da questo fatto, Sagittario, il lavoro vi premia più di quanto penalizzi i vostri errori e le vostre mancanze. Oggi è il giorno di evitare il confronto e di prendere l’iniziativa. Se presenterete le vostre idee con disinvoltura, potrete avere successo nel lavoro, soprattutto se si tratta di estetica o di salute.

Capricorno

Capricorno, cercate di cambiare la vostra immagine in qualche modo: vi andrà bene, è il momento. Sul lavoro, siate pazienti e aspettate: i cambiamenti sono in arrivo. Nelle questioni d’amore, sarete molto più fantasiosi e idealisti, grazie all’influsso delle stelle. Se non volete turbare il vostro partner, cercate di essere meno egoisti e di considerare le sue esigenze più delle vostre. Ricordate anche che la salute è importante: prendetevi cura di voi stessi.

Acquario

Potreste avere l’opportunità di lavorare a un progetto affascinante, Acquario. Prima di decidere di lasciare il vostro attuale lavoro, però, riflettete bene su ciò che vi aspetta. Nelle relazioni d’amore, a volte potreste avere la sensazione che il vostro partner si stia approfittando di voi o che vi stia maltrattando, ma non è necessariamente così. Sarete in grado di entrare in empatia con gli altri e le vostre relazioni fileranno lisce. Imparare a essere positivi può aiutare a migliorare tutti gli aspetti della vostra vita.

Pesci

Le esigenze del vostro ambiente di lavoro possono darvi la sgradevole sensazione di essere sopraffatti, Pesci. Cercate di non aggiungere altro affogandovi nelle spese per l’auto; siate pazienti. Potreste essere tentati di perseguire il piacere a scapito del vostro benessere. Ricordate che perseguire passioni sane è il modo migliore per godersi la vita; prendetevi cura di voi stessi.