Ariete

Giove nel vostro segno vi conferisce sensibilità, intuito e capacità di essere empatici nei confronti degli altri. Siete in grado di dare un sostegno affettuoso e di accettarlo da chi vi circonda, anche se non sempre soddisfa le vostre aspettative.

Toro

La giornata inizia con buone intenzioni e interessanti prospettive per il futuro. Una questione familiare si sta lentamente risolvendo: Mercurio, nel suo segno amico del Capricorno, vi fornisce utili indicazioni.

Gemelli

Venere, il segno dell’amicizia e della cooperazione dell’Acquario, vi farà uscire da un momento di crisi e vi risolleverà il morale. Una notizia ancora migliore è che anche Giove, la forza astrologica simbolo dell’ottimismo e della fortuna, è in Ariete in questo periodo: è tempo di espandersi!

Cancro

Oggi il pianeta Giove si trova in un segno opposto al Cancro, l’Ariete. Tuttavia, troverete il modo di minimizzare i vostri problemi quotidiani attraverso la razionalità, il buon umore e un ottimismo che guarda al lato positivo piuttosto che soffermarsi sulle difficoltà. Nettuno, il pianeta associato al misticismo/superstizione e ai sogni, incoraggerà questa visione positiva.

Leone

La posizione della Luna in Sagittario, sostenuta da Saturno e Venere (entrambi in aspetto oscuro con il pianeta Urano), permette alla vostra mente di parlare liberamente oggi. Anche se potrebbero esserci occasioni di tensione con gli altri, non avete motivo di non farlo.

Vergine

Il transito di Mercurio nel segno di Terra del Capricorno, razionale e combattivo, può rallegrare il vostro spirito. Sentite che l’aria è cambiata e il vostro umore, soprattutto nelle questioni familiari, è notevolmente migliorato. Alcuni nodi si sono sciolti a causa del transito di Mercurio.

Bilancia

Saturno nel segno molto benefico dell’Acquario vi promette molti benefici e opportunità di creare amicizie. Giove, tuttavia, crea qualche problema a chi è nato tra il 1980 e il 2000, soprattutto a chi è nato nella prima o nella terza decade di quest’epoca.

Scorpione

Anche se i moti planetari a volte si contraddicono, il vostro ottimismo e la vostra luminosa forza vitale hanno un’influenza contagiosa che può convincere anche chi non è di buon umore a salutare ogni giorno con gioia.

Sagittario

Luminare notturno, espressione delle emozioni, capace di cambiare umore, la Luna è ospitata nel vostro segno e vi rallegra in ogni momento della giornata. Alcuni pianeti veloci (chiamati anche “personali” in astrologia) indicano funzioni primarie e tratti della personalità

Capricorno

Una fase un po’ complicata vi incoraggerà ad agire con maggiore determinazione invece di farvi preoccupare. Entro la fine di questa stessa giornata – quando il luminare notturno, la Luna, sorgerà nel vostro segno – avrete sciolto alcune riserve su cui eravate incerti da giorni.

Acquario

La combinazione Venere-Luna nel vostro segno e in Sagittario può portare grandi benefici questo fine settimana. Le iniziative che prenderete oggi avranno probabilmente un risultato felice per molte persone, soprattutto per i vostri cari.

Pesci

La combinazione di buone energie planetarie vi dà una sensazione di equilibrio e serenità. Giove si trova anche nel segno che governa, l’Ariete, e quindi siete molto in forma in questo momento!