Ariete

Le previsioni astrologiche mostrano che le posizioni di quasi tutti i pianeti sono simili a quelle di ieri. La Luna, che rimane in Capricorno, si unisce al Sole all’inizio dell’Acquario: questi due luminari propongono una fase di rinnovamento che tocca gli ambienti di contatto sociali e lavorativi.

Toro

Il profilo astrale può mostrare alcuni alti e bassi, ma sono superabili. Potreste ancora sentire l’effetto della coppia Saturno-Venere in Acquario – tecnicamente a voi ostile sulla ruota zodiacale – soprattutto se siete nati a maggio. Momenti di incomprensione…

Gemelli

Gli influssi favorevoli emanati dalla squadra formata da Giove in Ariete, Saturno, Venere e Marte in Acquario vi permettono di gestire molto bene alcuni imprevisti che si verificano durante la giornata di oggi. Potrete contare su amici affettuosi che vi aiuteranno…

Cancro

Nel corso della giornata, il vostro orizzonte di transito è pieno di alti e bassi a causa della Luna in transito in posizione opposta al nemico-amato Capricorno. Non vi manca la spinta o l’energia per difendervi efficacemente in questo momento, ma potrebbe essere difficile per voi…

Leone

Giove in Ariete vi dà la spinta e il pensiero strategico per risolvere alcune situazioni inaspettate che possono sorgere in campo interpersonale. Con la vostra personalità solare e i vostri modi coinvolgenti, siete in grado di riunire due amici che si erano allontanati, o di riunire una coppia che si è separata.

Vergine

Il transito della Luna in Capricorno può portare fortuna oggi, perché il mese più freddo dell’anno è pieno di rinnovato ottimismo e di un cuore maturo per la crescita spirituale.

Bilancia

Venere, il pianeta che governa la Bilancia, è ancora in un’orbita benefica per voi, per favorire il miglioramento di alcune situazioni familiari. Dovrete animarvi e fare domande prima di tutto – facendo luce sull’ambiguità – per non avere fraintendimenti in seguito.

Scorpione

Una configurazione celeste che vi offre una serie di circostanze ricche e complesse. Un nuovo ingrediente piccante che aggiunge complessità e profondità a un piatto altrimenti monocorde: Venere opposta a Saturno in Acquario, entrambi in quadratura con Urano in Toro: un angolo dissonante, tanto per gradire!

Sagittario

Il cielo di oggi secondo i transiti planetari è piuttosto positivo, con Giove in angolo superarmonioso in Ariete. Se siete nati durante la prima decade del vostro segno – e soprattutto se era all’inizio di questo periodo – allora la giornata di oggi sarà caratterizzata da un’esplosione di entusiasmi a ripetizione: un comportamento tipico per voi!

Capricorno

Il pianeta Urano nell’amichevole Toro vi dà la forza di resistere agli alti e bassi che si verificano sia “dentro” (nel vostro stato d’animo) sia “fuori” (ovunque andiate).

Acquario

L’attuale situazione è determinata dalla bella posizione di Marte, Venere e Giove nel nostro cielo. Anche il passaggio del Sole, insieme a Mercurio, sta giocando un ruolo in questo contesto, soprattutto se appartenete alla prima o alla seconda decade.

Pesci

I mutevoli schemi celesti dipingono un quadro di alti e bassi oggi, ma ogni persona ha il suo grafico astrologico individuale con i suoi fattori determinanti unici.