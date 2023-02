Ariete

I transiti di febbraio sono molto freschi e luminosi di novità. A brillare per voi è un clamoroso aspetto felice tra il Sole, ospitato nel segno amico dell’Acquario, con Venere e Nettuno nei vicini Pesci. A sentirne i benefici effetti su salute, forma fisica, bellezza, saranno soprattutto gli Arieti che festeggiano il compleanno nella prima e seconda decade. Tutti gli altri rappresentanti del segno avvertono di riflesso il momento fortunato, ma in generale godono di una fase tranquilla.

Il vostro compleanno si avvicina. È il vostro momento di brillare! Vi sentirete meglio che mai, la vostra energia sarà sovraccarica!

Toro

I pianeti in Acquario continuano la loro influenza negativa oggi, rendendovi più inclini a separarvi dalle persone e a fare scelte non sempre facili in famiglia o nell’ambito delle amicizie di sempre. Tenete sotto controllo l’emotività, soprattutto nei rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli, perché i momenti di nervosismo potrebbero giocare brutti scherzi. Nulla di grave comunque, la buona influenza che vi arriva dal gruppo planetario in splendido aspetto dal segno del Capricorno vi permetterà di aggiustare ogni contrasto, anzi di migliorarlo, volgendolo a vostro vantaggio.

Gemelli

Se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 giugno, il Sole in transito in Acquario vi donerà verve, simpatia e un classico senso dell’umorismo. Lo sfoggerete in ogni occasione, anche se si tratta solo di una festa di compleanno per voi stessi! Il vostro spirito fresco e la vostra spumeggiante ilarità faranno scoppiare la stanza. Favorevoli sono i rapporti con sorelle, cugini e fratelli, che possono aiutarvi a ricordare l’infanzia e l’adolescenza.

Cancro

Il binomio Venere-Nettuno è molto stretto. Vi tocca da vicino perché si verifica nel segno che costituisce il vostro elemento Acqua, i Pesci. Questo aspetto è essenziale per la vostra vita emotiva, sensibile e sentimentale, che è al centro della vostra esistenza.

Favorisce in modo netto e specifico la vita familiare, dove favorisce la concordia tra tutti i membri. Se nei giorni precedenti si erano verificati dei disaccordi, ora è probabile che questi disaccordi si attenuino.

Leone

Nel cielo c’è un quadro celeste costellato di aspetti variabili per voi. I pianeti vi guardano in modo imbronciato, ma altri vi favoriscono. L’attuale configurazione favorisce una bella forza di volontà e uno stato d’animo molto gioioso ed entusiasta. In armonia con il vostro segno di Fuoco, le stelle vogliono darvi un bel carico di energia vitale, di dinamismo e di generosità. A ostacolarvi, però, restano ancora Urano e il Sole, che vi invitano a non eccedere nelle spese, nei piaceri gastronomici (attenzione a come parlate: dite sempre quello che pensate!). Questo vale soprattutto per i nati dal 7 al 12 agosto.

Vergine

Il cielo è a vostro favore in questo momento e potete aspettarvi delle buone cose. Un gruppo planetario importante orbita in un angolo benefico dal vostro segno alleato fondamentale, il Capricorno, amplificando le dimensioni affettive, artistiche e assistenziali della relazione. Forse non vi state concentrando su questo aspetto della vita quanto potreste: ma oggi ne trarrete il massimo beneficio! Una questione complicata che riguarda la vostra famiglia d’origine si risolverà grazie al vostro intuito e alla risoluzione che saprete dimostrare.

Bilancia

Se seguite l’astrologia, sapete che il Firmamento dei transiti planetari rimane ancora forte per voi. Bilancini e bilancine, grazie alla presenza stabile di vari pianeti nel segno chiave alleato sulla ruota zodiacale dell’Acquario, appartenente come voi alla triade Aria. Soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 21 ottobre.

Scorpione

La prestigiosa alleanza del pianeta della creatività, Plutone, con il pianeta più blu del sistema solare Nettuno, si sta formando nei segni amici del Capricorno e dei Pesci, appartenenti all’elemento Terra e Acqua. Si tratta di un aspetto molto bello, capace di allargare la vostra anima a esperienze emotive, sentimentali, familiari di grande significato e soddisfazione. Accogliete tutta la sua potenza e forza, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 18 novembre.

Vi scoprirete più sensibili e attenti ai sentimenti degli altri e ai vostri. Sarete più comprensivi, empatici e comprensivi verso i problemi degli altri. Apprezzerete la vicinanza dei vostri cari perché sentirete che hanno più bisogno di voi nei momenti in cui si sentono giù o vulnerabili.

Saggittario

Siete nel bel mezzo di un allineamento planetario che vi sta rendendo più forti e resistenti che mai.

Il Sole e Saturno si trovano entrambi in posizioni molto favorevoli per voi oggi, il che significa che vi sentirete forti e in grado di gestire qualsiasi cosa la vita vi proponga.

Potreste sentirvi meno stressati, ma tenete d’occhio i segnali che indicano che il vostro corpo è sotto stress o sovraccarico di lavoro. Il vostro benessere psicofisico è fondamentale per la vostra chiarezza mentale e per la capacità di farvi valere quando è necessario.

Capricorno

Oggi è una giornata che brilla nel cielo per i vostri amici Capricorno. Il Sole, Mercurio e Venere sono in ottimo allineamento per farvi sentire una forza incrollabile di fortuna. Questa è una giornata particolarmente propizia per i genitori, i nonni e i loro familiari (zii, nipoti).

Oggi vi sentirete straordinariamente positivi. È probabile che siate più che soddisfatti di come vanno le cose a casa o di come andavano prima di oggi. Sarete anche alla ricerca di piccole opportunità per fare un po’ di soldi in più o per trovare altri modi per migliorare la vostra vita sociale (il che è eccellente!).

Potreste sentirvi particolarmente in sintonia con le persone che vi circondano oggi – e se è così, probabilmente è perché c’è qualcosa in questa particolare squadra planetaria che vi fa sentire particolarmente armoniosi e d’accordo con gli altri intorno a voi.

Se siete genitori che crescono bambini piccoli o fate parte della schiera dei nonni e degli zii, questa sarà sicuramente una giornata propizia anche per queste relazioni!

Acquario

Sei fortunato, Pesci! Avete una meravigliosa divinità stellare che vi aiuta a brillare nel cielo. Nettuno, che si trova nel segno amico e buon vicino dei Pesci, forma un bellissimo aspetto con il vostro segno zodiacale. Potere di persuasione, calore umano, fascino ed empatia non vi mancano affatto.

Ma non è tutto: quest’anno il vostro compleanno cade tra il 13 e il 19 febbraio, quindi lo festeggerete dal 13 al 19 febbraio! Di conseguenza, i rapporti con sorelle e fratelli vanno a gonfie vele. Più delicato è il legame genitori-figli, che richiede tutta la vostra amorevole attenzione.

Pesci

Pesci, siete fortunati! E non stiamo parlando solo della salute astrologica del vostro segno. Ci sono due pianeti in una configurazione eccezionalmente armoniosa per voi, Giove e Nettuno.

E non è tutto: Venere e Nettuno vi stanno inviando una potente influenza benefica, soprattutto se siete nati nella prima decade di vita. Anche Giove è in buon aspetto dall’Ariete, il che vi gratificherà se appartenete alla prima decade.

Questo è quello che si dice essere un portafortuna! L’aspetto dei corpi celesti vi ha dotato di uno straordinario potere intuitivo che si rivelerà poi illuminante in molte situazioni che vi si presenteranno durante la giornata. Nettuno continua a navigare nelle vostre acque e a promuovere cambiamenti benefici e fortunati.