Ariete

Il movimento dei corpi celesti vi regala un’altra giornata in linea con il vostro oroscopo. Urano, che si trova nel segno del buon vicino Toro ed è pronto a portare tanta euforia, ha un’aria frizzante, ottima per rompere la monotonia!

Toro

Oggi è una giornata abbastanza positiva, che vede uno dei vostri pianeti numi, Giove (associato alla prosperità e all’abbondanza), in un angolo favorevole per il Toro (il segno in cui siete nati). Una situazione di armonia generale, perché l’altra configurazione astrologica di oggi vede l’Ariete nella sua posizione massima nello zodiaco.

Gemelli

Le attività della giornata sono in qualche modo deviate dal flusso dei principali intrecci planetari che si muovono nel cielo. Tuttavia, sebbene la Luna Vergine vi appaia un po’ storta oggi e Venere non sia del tutto gratificante, nel complesso ci possono essere alcuni alti e bassi associati alla monotonia generata in questo periodo iniziale dell’anno.

Cancro

Oggi vi sentite un po’ affaticati e sarà difficile liberarvi di tutto lo stress. Cercate quindi di riprendervi con il sonno: è uno dei modi migliori per recuperare se stessi quando ci si sente così. Durante l’inverno copritevi bene per non contrarre malattie o virus da altri!

Leone

La vostra energia personale può aiutare chi vi circonda a superare problemi e ostacoli. Oggi condividete il vostro entusiasmo con parenti, amici e conoscenti (anche occasionali), soprattutto se sono nati a luglio!

Vergine

La splendida Luna e molte altre divinità celesti continuano a sostenervi. La Luna si assicura che i vostri piani si realizzino concedendovi fortuna, mentre le altre potenti divinità permettono alle vostre intenzioni e ai vostri propositi di fiorire durante questo mezzogiorno propizio.

Bilancia

Venere e Saturno si trovano in posizione eccellente per voi oggi, dando vita a una giornata complessivamente piacevole. I nati nella terza decade potrebbero avere un umore altalenante nel corso della giornata, ma non è detto che ciò accada, a patto che siano circondati da influenze positive: persone e cose che li facciano stare bene.

Scorpione

Il cielo può essere coperto, ma la vostra natura ottimista non può essere smorzata. È vero che oggi diversi pianeti sono allineati contro di voi, ma questo non può frenare chi ha uno spirito forte come il vostro!

Sagittario

Oggi l’influenza planetaria di Mercurio in Capricorno si combina con quella di Saturno per darvi ottime possibilità di raggiungere i vostri obiettivi. Inoltre, questa è una giornata ideale per iniziare nuove relazioni o riallacciare quelle vecchie.

Capricorno

Anche se siamo in pieno inverno, vi sentite come se una calda brezza primaverile stesse soffiando nella vostra vita. Sapete che questa stagione porta con sé alcuni dei momenti più felici, come quelli legati ai compleanni e ad altre celebrazioni in onore della lunga vita di una persona.

Acquario

Con due pianeti nel vostro segno (Saturno e Venere) e Marte in Gemelli, siete ai massimi livelli quando si tratta di calore: lo dimostrate nella vita familiare e tra gli amici fidati di sempre.

Pesci

Le relazioni personali sono al centro della vostra vita in questo momento e vi sentite particolarmente fortunati ad avere un partner affettuoso con cui condividere tutto.