Ariete

Febbraio è un mese ideale per fare nuove amicizie e non c’è momento migliore di questo per iniziare questo processo.

Il Sole in Acquario illumina il vostro settore di amicizie, gruppi e sogni che si realizzano questo mese. È un buon momento per rivedere il vostro oroscopo di febbraio, perché la parte socievole della vostra lettera si sta attivando, ed è così che vi sentite: felici, allegri e socievoli. Nuovi amici e gruppi attirano la vostra attenzione.

Se siete già sui social media o ne state cercando uno nuovo: non è mai stato così facile entrare in contatto con persone che condividono i vostri interessi. Oppure se non siete ancora sui social media ma state pensando di iscrivervi: iscrivetevi oggi stesso! Il mondo ti sta aspettando!

Toro

Febbraio è un periodo emozionante per voi perché segna l’inizio della primavera e siete pronti a vedere i risultati tangibili dei vostri sforzi.

Se siete come la maggior parte delle persone, in questo periodo dell’anno la vostra visione è pratica. All’inizio di febbraio volete vedere risultati tangibili dai vostri sforzi. È probabile che in questo periodo abbiate maggiori contatti con le figure autoritarie e che questo vi porti dei riconoscimenti.

Gemelli

Il mese di febbraio è positivo per la vostra vita sociale. Avrete più occasioni di incontrare nuove persone e potreste trovarvi nel bel mezzo di qualche opportunità romantica.

Per la maggior parte, questo mese è all’insegna dell’ambizione sociale. Sarete alla ricerca di modi per rendervi più visibili e ottenere maggiori riconoscimenti per il vostro lavoro. Il successo potrebbe arrivare grazie al talento artistico: forse siete artisti o musicisti!

Cancro

Il Sole attraversa la vostra zona di trasformazione, cambiamento, sessualità e crescita personale. Fate quindi un passo indietro e concentratevi sull’intimità con il partner, o semplicemente concedetevi una breve pausa dal ritmo frenetico della vita.

State attraversando un periodo di crescita e trasformazione personale, che può essere duro per il vostro corpo e la vostra mente. Questo significa che potremmo aver bisogno di un po’ di coccole in più per aiutarci a superare questo periodo della nostra vita.

