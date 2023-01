Leone

I transiti di Venere possono essere un po’ contrastanti, ma possono anche portarvi una spinta finanziaria o addirittura un valore o una ricchezza attraverso il vostro partner.

Febbraio è un mese impegnativo per i Leone che lavorano con clienti individuali. Potreste aver bisogno di lavorare sul vostro ego e sul vostro orgoglio e di fare spazio alle persone nella vostra vita che sono più simili a voi di altre.

Vergine

È tempo di mettere ordine nella vostra vita, concentrandovi sulle piccole cose che la compongono. L’inizio di febbraio offre l’opportunità di liberarsi di ciò che non funziona nella vostra vita e allo stesso tempo vi aiuta a scoprire ciò che funziona davvero.

Vivere una vita piena e ricca significa fare delle scelte e agire. Ma è facile rimanere impantanati dalle distrazioni quotidiane, quindi vogliamo che facciate un passo indietro per un momento e vi chiediate: “Che cosa voglio?”.

Una volta che avrete un’idea chiara di ciò che vi renderà felici, potrete iniziare a fare dei passi per raggiungerlo.

Bilancia

Febbraio è un mese che celebra il lavoro di squadra. Potreste socializzare più del solito al lavoro, e questo perché febbraio è il mese del lavoro di squadra! Potete essere più utili ai vostri colleghi, perché riuscite meglio a svolgere compiti che richiedono cooperazione e armonia nel team.

Scorpione

Febbraio inizia con il Sole che illumina la vostra area familiare e la vostra casa, quindi queste aree sono il vostro focus istintivo. È probabile che siate preoccupati di cercare di ottenere sicurezza e comfort nella vostra vita.

Questo è un buon momento per occuparsi di eventuali questioni in sospeso a casa prima di partire per il lavoro. Inoltre, questo mese sarete più inclini a trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici rispetto agli altri mesi.

