Saggitario

Febbraio è all’insegna della fedeltà. È un periodo in cui guardiamo alle nostre relazioni e pensiamo a come renderle più significative. E se siete alla ricerca di un nuovo modo di guadagnare denaro, febbraio è il mese giusto per farlo da casa o all’interno della vostra abitazione.

Capricorno

Febbraio è il mese giusto per mettere in ordine le vostre finanze e il vostro patrimonio personale. Questo è un periodo in cui potete dedicare le vostre energie al lavoro e alle finanze, in modo da portare le vostre idee in banca o in una proprietà importante.

Acquario

Vi sentirete benissimo. L’inizio di febbraio vi sostiene e state per prendere delle decisioni importanti sulla vostra immagine personale o sul vostro aspetto. Andrete avanti e i vostri progetti sbocceranno tra nove mesi.

Pesci

Questa settimana non è il momento migliore per intraprendere nuovi progetti. È piuttosto il momento di riflettere, di sognare la vostra prossima grande cosa e di ricaricare le batterie. Soprattutto perché una situazione che ha concluso il suo tempo con voi vi chiede di lasciarvi alle spalle qualcosa di importante.

