Oroscopo di Paolo Fox 25 gennaio. Amore, lavoro e fortuna, ecco cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell’astrologo più famoso d’Italia.

Ariete

In amore, guardate al futuro con ottimismo. Nel lavoro, fate ciò in cui credete veramente: non ci sarà comunque soluzione ai problemi legali e finanziari prima di maggio! Non arrendetevi!

Toro

La Luna è in opposizione, quindi non fate grandi cambiamenti sul lavoro. Lasciate che le cose procedano in modo naturale: entro la fine della prossima settimana dovrebbero accelerare!

Gemelli

La passione può giocare un ruolo importante nelle relazioni amorose, ma non è sempre facile sul lavoro. Cercate di occuparvi delle cose che potrebbero mettervi nei guai!

Cancro

Parlate con franchezza dei vostri sentimenti. Questa è una buona notizia sul lavoro: prevedete un futuro promettente!

Leone

Cercate di mantenere la calma per 48 ore. Nelle questioni d’amore e di lavoro, procedete con cautela!

Vergine

In amore, è importante evitare le discussioni; ma se state frequentando un Gemelli e rimanete in silenzio per troppo tempo, lui/lei potrebbe cogliere l’occasione. Al lavoro, le vostre parole sembrano sempre appropriate, qualunque sia la situazione!

Bilancia

In amore, vi sentite irrequieti; cercate di mantenere la calma. Sul lavoro, inizia un periodo di recupero: per fortuna gli ostacoli sono spariti!

Scorpione

La Luna vi sostiene e potreste ricevere una sorpresa affettuosa. Al lavoro, è tempo di fare progetti per la fine del mese!

Sagittario

Dovreste essere aperti a conoscere nuove persone, ma non dimenticate i vecchi amici. Al lavoro, oggi, avrete molte opportunità di avanzamento e di riconoscimento.

Capricorno

Ora è finalmente possibile trovare l’amore sul posto di lavoro, e chi vuole mettersi in gioco deve essere pronto a fare dei passi verso l’impegno.

Acquario

In amore non cerchi la competizione, oggi meglio allontanare le persone che vogliono metterti a tutti i costi alla prova. Sul lavoro, cerca di fare chiarezza: potrebbero arrivare soddisfazioni e certezze!

Pesci

In amore sei giù di corda se stai continuando a portare avanti una storia che non ti appaga. Sul lavoro, tra oggi e domani ci sarà una bella Luna: regali e sorprese in arrivo!