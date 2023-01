Il mese di gennaio si è aperto sotto l’influsso di Venere, che ha raggiunto la sua massima intensità grazie alla congiunzione con Plutone, pianeta che si trova in Acquario dal 3 gennaio e poi in Pesci (dal 27).

Poiché Marte e Mercurio hanno iniziato l’anno lentamente, è possibile che le cose cambino rapidamente. Poiché Venere è associata all’amore e alle relazioni, questo periodo può essere un buon momento per concentrarsi su questi aspetti della vita. Inoltre, il cielo di gennaio ci regalerà presto un altro evento astronomico con cui alcuni segni potrebbero avere un rapporto speciale.

Il 21 gennaio segnatevi la data: è la Luna Nuova in Acquario. Prendete nota di aprirvi a nuovi inizi in questo giorno: il periodo di influenza dell’Acquario interesserà soprattutto i nati sotto il suo segno, l’Ariete, che si impegneranno affinché il dialogo e l’interazione tra loro e gli altri possano iniziare o continuare.

È un momento fortunato per iniziare a lavorare in team che si riveleranno fruttuosi e i cui membri sono degni di piena fiducia. I nativi del Toro potranno avere sorprese professionali nel corso del mese e ricevere proposte per nuovi progetti.

I Gemelli sono caratterizzati dal desiderio di condividere la conoscenza con le persone a loro vicine. Ad esempio, possono iniziare un nuovo percorso formativo nel periodo in cui la Luna Nuova si trova in questo segno.

La maggiore attenzione al risparmio e l’oculatezza nelle spese caratterizzeranno il mese del Cancro. Il Cancro deve impegnarsi a conservare il denaro a lungo termine, soprattutto a livello sentimentale (come fa a volte il Leone).

I nati sotto il segno della Vergine dovranno modificare le vecchie abitudini per adattarsi alle nuove routine.

La Bilancia deve cogliere le opportunità offerte da nuovi progetti, idee o forse da un nuovo amore che nascerà nella sua vita. Situazione simile anche per lo Scorpione, che avverte il bisogno di una stabilizzazione sicura, fisica ed emotiva.

La Luna Nuova stimola il Sagittario a cercare nuovi stimoli, e cerca modi per riaccendere il suo interesse nella vita quotidiana.

Se il Capricorno si sente insicuro riguardo a una situazione economica, alla fine del mese potrebbe fare dei passi verso l’investimento di denaro.

Con il Sole in Acquario, a partire dal 20 gennaio, è tempo per i nati sotto questo segno di dare libero sfogo alle proprie idee ed esprimersi senza paura di essere giudicati dagli altri.

Negli ultimi giorni di gennaio, i Pesci sentiranno il bisogno di assumere un atteggiamento riflessivo e di guardarsi dentro.