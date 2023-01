Oggi Paolo Fox condivide i suoi consigli per ogni segno zodiacale. Scopriamo le previsioni per questa giornata:

Ariete

È meglio svegliarsi amando qualcuno che passare la giornata accontentandosi. Al lavoro, volete maggiori garanzie, siete agitati dalla mancanza di informazioni.

Toro

Se amate due persone allo stesso modo, sceglietele con saggezza. Se avete troppi compiti da svolgere al lavoro, cercate di essere più organizzati!

Gemelli

Per quanto riguarda l’amore, la giornata è propizia: la Luna è a vostro favore. Sul lavoro, però, fate attenzione alle spese: potreste dover fare una richiesta di assistenza finanziaria a uno o più interlocutori.

Cancro

I buoni aspetti della Luna in questa giornata danno il via libera alle emozioni. Tuttavia, al lavoro avete un’agenda fitta di impegni e dovete concentrarvi, quindi cercate di non staccare la spina!

Leone

Oggi sarà comunque una giornata di alti e bassi. Consiglio cautela nei rapporti Sagittario-Aquario sul lavoro: le vostre idee sono vincenti.

Vergine

Se siete nati con Venere in buon aspetto, le vostre emozioni saranno bellissime. Al lavoro, se dovete fare delle scelte o proporre qualcosa, sfruttate questo momento magico come un’opportunità e agite in fretta.

Bilancia

In amore, cercate di evitare disaccordi nelle ore che precedono la fine della vostra relazione. Sul lavoro, l’Ariete e il Cancro possono causare problemi; fate attenzione oggi.

Scorpione

La Luna è in buon aspetto, il che aumenterà il vostro fascino e vi renderà più attraenti. Al lavoro, invece, parlate chiaro se qualcosa non va.

Sagittario

In amore, il pomeriggio è meglio della mattina; al lavoro, dovrete fare una scelta importante entro la fine di aprile.

Capricorno

In amore, la Luna in opposizione al vostro segno nel pomeriggio potrebbe portare piccoli contrattempi. Al lavoro, invece, potreste ottenere delle riconferme, ma non abbiate fretta.

Acquario

Il buon aspetto della Luna al mattino, tuttavia, può creare ostacoli alle coppie. Al lavoro dovreste portare a termine le cose nelle prossime settimane, perché altrimenti non sarà facile.

Pesci

Ultimamente siete stati un po’ distanti per quanto riguarda l’amore, ma è in arrivo una domenica importante per i sentimenti. Al lavoro, le novità nasceranno nel pomeriggio piuttosto che al mattino, dove finora avete lavorato meglio.