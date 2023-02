Oggi l’astrologo Paolo Fox ci ha fornito una serie di previsioni per ogni segno zodiacale: amore, salute, lavoro, fortuna.

Ariete

La vita è una serie di avventure e dovrete correre dei rischi per arrivare dove volete. Il segreto è farlo con persone che vi permettano di essere voi stessi – e se non siete sicuri di chi siano queste persone, dedicate un po’ di tempo a conoscerle prima di partire per la vostra prossima avventura.

Ma ricordate: non abbiate fretta. La vita è troppo breve per prendere decisioni affrettate o situazioni pericolose che potrebbero danneggiare la vostra reputazione o mettere a rischio la vostra sicurezza. Prendetevi il tempo necessario prima di fare grandi cambiamenti nella vostra vita, perché faranno la differenza nel sentirvi felici e appagati!

Toro

L’indipendenza è uno dei più grandi regali che possiamo fare a noi stessi e può essere raggiunta in molti modi diversi.

La vostra indipendenza si manifesterà in molti modi nel corso della vostra vita. Potreste scoprire di voler fare le cose a modo vostro, anche se questo significa affrontare l’opposizione degli altri. Ad esempio, se volete iniziare una carriera in un nuovo campo, la vostra famiglia potrebbe avere delle riserve al riguardo. Potrebbero non volere che lasciate la loro azienda o il loro percorso professionale.

Tuttavia, se rimanete fedeli a voi stessi e continuate a perseguire i vostri sogni e le vostre ambizioni, alla fine anche gli altri si convinceranno. Mantenete una mente aperta e assicuratevi di tenere conto delle opinioni e dei sentimenti degli altri quando prendete delle decisioni. È importante non solo per voi stessi, ma anche per gli altri che sono importanti per voi!

Gemelli

Organizzarsi è un passo fondamentale per il successo di qualsiasi progetto. Avere un piano e capire cosa bisogna fare vi aiuterà a rimanere concentrati e produttivi.

È importante conoscere gli obiettivi del progetto prima di iniziare a lavorarci. Questo vi aiuterà anche a determinare i compiti che devono essere portati a termine per primi e il loro rapporto reciproco. Questa conoscenza vi aiuterà a pianificare il vostro tempo in modo da non sprecarlo facendo cose inutili o lavorando sempre sulle cose sbagliate.

Organizzatevi su tutto ciò che non vi è chiaro, in modo da poter concentrare le vostre energie sulla ricerca della verità in una questione personale che disturba la vostra tranquillità. Ora potete contare sull’aiuto di una persona speciale che sa come fare le cose per bene!

Cancro

Congratulazioni per la vostra nuova posizione! Avete lavorato duramente per arrivare a questa posizione e ora che siete qui, meritate di godere di tutti i vantaggi che ne derivano. Meritate di provare il senso di realizzazione che deriva dal conseguimento di una promozione. E voi potrete raggiungere questa sensazione e assumere il controllo della vostra carriera in un modo che non è mai stato possibile prima d’ora… e inizia oggi.

Sappiamo quanto impegno è stato profuso in questo lavoro. Sappiamo quanto tempo avete dedicato al lavoro ogni giorno, quante ore di sonno avete sacrificato per questo lavoro. Sappiamo che tipo di impegno temporale richiede questa posizione e vogliamo che sappiate che crediamo in voi.

Leone

Il vostro istinto creativo è orientato a farvi conoscere in qualche modo. Il vostro desiderio di esplorare ciò che non avete mai provato può causarvi problemi se non state attenti. Manifestate il vostro talento in diversi modi o forme di espressione.

Il modo migliore per esprimere e condividere la vostra creatività è saperla riconoscere quando si manifesta e farne qualcosa. Questo può essere semplice come scrivere quello che è successo, scattare una foto, registrare una canzone o una poesia, o mostrarlo in un altro modo.

È importante non farsi prendere troppo dall’idea di dover rendere tutto perfetto. Se alle persone piace quello che avete fatto, bene! Se non gli piace – il che è molto probabile – passate oltre, perché ci sarà sempre qualcos’altro là fuori che potrebbe essere più adatto a loro o ai loro interessi.

Per quanto desideriamo che la nostra arte sia apprezzata e goduta dagli altri, dobbiamo ricordare che lo stiamo facendo anche per noi stessi. L’atto in sé ha valore perché ci permette di esprimere noi stessi attraverso il nostro lavoro senza essere giudicati dalle opinioni altrui su ciò che rende buona l’arte (o addirittura cattiva l’arte).

Vergine

Avete un buon senso del valore del denaro e sapete come usarlo. Siete un uomo d’affari scaltro e sempre all’avanguardia. Il vostro potere di parola è così impressionante che le persone vorranno ascoltare ciò che avete da dire. Siete una forza da non sottovalutare quando si tratta di concludere accordi e nessuno può battervi in astuzia quando si tratta di questioni di denaro.

Bilancia

Il mondo è pieno di opportunità, ma ricordate di avere cura del vostro denaro e di non investire in ciò che non vi ispira fiducia. Non prendete rischi per il momento. Parlate chiaramente con la verità, ma facendo sempre attenzione a non offendere gli altri. Non pretendete ciò che non avete dato. Accettate il fatto che nessuno è perfetto e che siete cresciuti attraverso i vostri errori e le vostre esperienze.

Non dimenticate mai che la cosa più importante nella vita è essere felici, perché la felicità viene da dentro. Cercate sempre di essere gentili e disponibili verso gli altri, soprattutto verso chi è meno fortunato di voi… vi farà sentire benissimo!

Scorpione

Forse siete abituati a certe cose. Potreste sentirvi a vostro agio con il vostro lavoro o la vostra scuola. Ma se non state ottenendo i risultati che desiderate, è ora di cambiare approccio.

È vero il vecchio detto: ciò che prima era comodo per voi ora non vi sta dando gli stessi risultati. È importante dare un tocco di colore diverso alla vostra vita. Impegnatevi in studi o lavori che vi permettano di imparare qualcosa di nuovo. Non abbiate paura dell’ignoto e iniziate a cambiare la vostra vita.

Saggittario

È facile farsi prendere dalla fantasia di un momento fugace. Ma se volete che la vostra vita sentimentale abbia successo e sia appagante, dovete prendervi del tempo per analizzare tutto, soprattutto i vostri pensieri.

Questo è particolarmente importante quando si tratta di questioni d’amore. La vostra mente e il vostro cuore sono occupati da pensieri su chi potrebbe essere giusto per voi, sul tipo di relazione che volete e sul tipo di partner che qualcuno dovrebbe essere per voi.

Non abbiate fretta! Prendetevi il tempo necessario per riflettere davvero su queste cose e poi agite in base a ciò che ha senso per i vostri obiettivi di vita e le vostre esigenze personali.

Capricorno

Siete una persona molto motivata. Avete obiettivi chiari e la volontà di raggiungerli. Questi obiettivi possono riguardare la vostra vita professionale o personale, ma saranno sempre chiari e precisi. Siete anche molto ambiziosi, quindi vi assicurate che i vostri sforzi siano concentrati su ciò che deve essere fatto per raggiungere i vostri obiettivi.

Vi distinguerete in tutto ciò che fate e sentirete il bisogno di condividere i vostri trionfi con i vostri cari. Avete già rotto con le vecchie abitudini e consuetudini, ma è comunque importante per voi mantenere un certo grado di socializzazione. Capite che a volte è difficile fare nuove amicizie o trovare un partner che condivida i vostri valori o interessi, quindi cercate di mantenere rapporti con persone che possano aiutarvi a crescere.

Partecipate a qualche attività in cui siete voi a dirigerla e a prenderne il controllo. Può trattarsi di attività sportive come la pallacanestro o il calcio, di hobby come la pittura o la fotografia, o anche semplicemente di prendersi cura di sé facendo regolarmente delle passeggiate!

Acquario

Se siete pronti a portare la vostra vita e la vostra carriera al livello successivo, questo è il giorno che fa per voi. Le stelle si sono allineate e sono pronte ad aiutarvi a brillare sul vostro cammino.

I vostri talenti naturali saranno esaltati dal loro potere e vi sentirete come una stella in tutto ciò che fate. Il vostro carisma e il vostro fascino saranno notati da tutti coloro che vi incontreranno.

Riceverete anche una carica di energia dai vostri nuovi amici che sono qui per sostenervi, aiutarvi nel vostro percorso e guidarvi attraverso le sfide che potrebbero sorgere lungo la strada. È il momento di brillare, di distinguersi e di andare avanti!

Pesci

È ora di assumersi la responsabilità della propria vita e di smettere di incolpare gli altri per i propri problemi. Non aspettate un miracolo, prendetene uno per voi.

Cominciate a fare un piano. Scrivete quello che volete e ripetetelo in tono affermativo. Sarete sorpresi dalla rapidità con cui questo farà accadere le cose. Non date la colpa a nessun altro per la vostra situazione attuale o per i vostri problemi: siete voi ad avere il potere di cambiarla. Siate perseveranti nel raggiungere i vostri obiettivi e non arrendetevi!