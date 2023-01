Le stelle dell’inizio di questa settimana saranno particolarmente potenti ed efficaci. Dovrete affrontare numerosi cambiamenti e non potrete farci nulla, quindi mantenete la calma e assicuratevi di essere pronti a sfruttarli.

Ariete

Ariete, potreste sentirvi stanchi o esausti per motivi emotivi. Anche i problemi a casa potrebbero avere un impatto sui vostri livelli di energia. Al lavoro prendete una decisione importante basandovi sul buon senso e sull’istinto piuttosto che sull’impulso (che di solito non è nel vostro interesse).

Toro

Caro Toro, le relazioni procedono bene, soprattutto se tu e il tuo partner avete lavorato per costruire un legame duraturo. Al lavoro o a scuola, potrebbero esserci questioni che devono essere affrontate rapidamente.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo di oggi favorisce le emozioni e per i single del segno sono in arrivo nuovi incontri. Sul lavoro aumentano le possibilità di promozioni o di fare carriera.

Cancro

Caro Cancro, in questa giornata il tuo umore non sarà illuminato dalle stelle. Non lasciate che il vostro cattivo umore si ripercuota sugli altri. Al lavoro, qualcuno potrebbe cercare di smuovere le acque per voi, ma non perdete di vista il quadro generale!

Leone

Cari Cuccioli del Leone, questa domenica è ideale per vivere appieno le emozioni. La persona con cui condividete la bilancia potrebbe darvi del filo da torcere sul lavoro; anche le questioni di denaro sembrano in evoluzione.

Vergine

Cara Vergine, dovresti lasciar perdere la pigrizia che ti impedisce di fare le cose. Al lavoro, c’è un’importante opportunità per assicurarsi il futuro gettando solide basi.

Bilancia

Cara Bilancia, oggi sii cauta nelle tue relazioni. La vostra vita lavorativa potrebbe richiedere un cambiamento o una decisione significativa.

Scorpione

Scorpioncini, la giornata è bella per l’amore e torna una buona serenità nella vita di coppia. Sul lavoro potete capire cosa volete: non abbiate paura perché ci sono cose belle dietro l’angolo!

Sagittario

Caro Sagittario, la Luna piena di oggi ti porta relax in amore. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti e i giovani del vostro segno stanno pensando di trasferirsi all’estero.

Capricorno

Caro Capricorno, sappi che la stanchezza può interferire con la tua vita sentimentale; la Bilancia o l’Ariete possono causare malintesi. Sul lavoro vi aspettano più soldi e successo.

Acquario

Caro Acquario, in questo periodo hai il Sole e la Luna dalla tua parte, quindi l’amore sarà gratificante. Anche sul lavoro potrebbero arrivare proposte importanti per lo sviluppo futuro.

Pesci

Cari Pesci, se c’è stata qualche incomprensione negli ultimi giorni, potete rimediare mostrando più attenzione e affetto al vostro partner. Sul lavoro avete Giove dalla vostra parte, quindi niente più precarietà, anzi guardate avanti con grande ottimismo perché il successo è a un soffio!