L’oroscopo di Paolo Fox di lunedì 9 gennaio: amore e lavoro all’inizio della settimana. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni di Paolo su ciò che sta per accadere nella vita sentimentale, salute e lavoro,

Ariete

La tua economia, Ariete , non ti permetterà di comprare quel qualcosa che desideri, dovrai aspettare. Al lavoro, le tue iniziative non saranno molto ben accolte, sii prudente. Innamorato, è un buon momento per iniziare relazioni o incontrare persone interessanti. Buon momento per rendersi conto che c’è qualcuno che è molto interessato a te. Ti sembrerà che la tua energia vitale sia un po’ bassa, il che significa che dovresti prenderti più cura della tua salute.

Toro

Le relazioni economiche e lavorative saranno positive, Toro , otterrai qualcosa oggi. Evita di entrare in complicazioni inutili e farai molto bene al lavoro. Se lo analizzi bene, vedrai che le cose ti stanno andando meglio di quanto pensassi in amore. Organizza bene i tuoi momenti di svago in modo che nulla possa ostacolarli. In salute non trascurate le vostre buone abitudini, con un po’ di ordine tutto andrà meglio per voi.

Gemelli

Avrai voglia di fare shopping per te o per i tuoi familiari, è ora, Gemelli . Avrai all’opera sogni e intuizioni rivelatrici, lasciati trasportare da essi e avrai ragione. Innamorato, cambierai idea su un problema e lo risolverai meglio. Sarai bravo a trattare con nuove persone e relazioni personali. Le stelle proteggono la tua salute in questa stagione, ma non esagerare.

Cancro

Dovresti fare i conti per organizzare il tuo budget, Cancro , i tuoi soldi si diffonderebbero di più. Al lavoro, qualcuno ti porterà un punto di vista diverso e arricchente, approfittane. Cerca di essere più libero in amore e di avere più spontaneità, ne guadagnerai molto. La vostra vita sentimentale sarà l’aspetto più pieno e soddisfacente di questa giornata. Prova a praticare qualche sport, ti farà bene per mantenere salute e tipo.

Leone

I tuoi capi apprezzeranno, e forse ricompenseranno, il tuo impegno e la tua creatività, Leone . Non lasciarti sfuggire una buona opportunità che avrai al lavoro. Innamorato, non lasciarti trasportare dalle emozioni, sii ragionevole oggi e rifletti. Potresti iniziare una nuova relazione o incontrare persone nuove e interessanti. Per la tua salute, devi stare attento alla tua dieta, il tuo stomaco sarà il tuo punto più debole oggi.

Vergine

Diventerai una sorta di leader nel tuo lavoro in questi prossimi giorni, Vergine . Otterrai buoni risultati professionali e sarai congratulato per questo. Innamorato, è un momento favorevole per cercare di avvicinarsi a chi ti piace. Lasciati consigliare da qualcuno della famiglia che ti ama, può aiutarti. Il tuo benessere dipenderà esclusivamente da ciò che fai per prenderti cura della tua salute.

Bilancia

Non lasciare che le voci sul lavoro ti influenzino, Bilancia , non hanno basi reali. Se parli con il tuo capo, puoi risolvere qualsiasi problema in sospeso che hai. La tua migliore risorsa in amore sarà la tua sincerità, devi esprimere ciò che pensi. Se hai un problema con qualcuno, assicurati di farglielo sapere, così lo risolverai. Dovrai approfittare di quell’ottimismo che ti invade per risolvere le cose in ritardo. In salute starai molto bene.

Scorpione

Al lavoro risolverai un problema in sospeso e ti sentirai molto bene. Una buona e positiva vena ti arriva, se ti dedichi al mondo del commercio. Oggi avrai un buon atteggiamento nei confronti del tuo partner e farai molto meglio in amore. Rivolgiti al tuo intuito per risolvere i tuoi problemi, oggi avrai molto successo. In salute, ci vorranno solo pochi giorni per essere un po’ deboli, presto starai meglio.

Sagittario

Se stavi cercando lavoro, ora puoi trovare qualcosa di interessante, Sagittario . Non cercare di raggiungere l’impossibile, devi darti una tregua, in questo momento ne hai bisogno. Innamorato, il tuo partner vuole darti amore e sostegno, ma tu devi fare la tua parte. La tua vita sentimentale ti dà molta sicurezza e tu lo ami, goditela. Per la tua buona salute, trova un posto dove ti senti bene, per isolarti e riposarti un po’.

Capricorno

Ti presenteranno nuove sfide sul lavoro, e le supererai in modo soddisfacente. Devi essere più coerente con ciò che spendi e ciò che guadagni, in modo che la tua economia vada bene. In amore, attento a quello che dici, la discrezione è consigliata. Per te la famiglia è sempre importante, ma ora ti legherai ancora di più a loro. Ti farebbe bene praticare qualche metodo di rilassamento, sarebbe molto bello raggiungere un equilibrio in salute.

Acquario

Presto potrai chiedere un miglioramento sul lavoro, Acquario , approfitta delle occasioni. Apri gli occhi nel tuo lavoro e non fidarti di nessuno in questo momento. In amore avete qualche giorno ricco di emozioni e novità in campo sentimentale. Dovresti prendere più frutta per aumentare le tue difese e prevenire il raffreddore. In salute, la tua mente e il tuo corpo sono in equilibrio e ti sentirai bene oggi.

Pesci

Pesci , avrete delle spese su cui non avevate previsto, ma potete affrontarle. Non vantarti troppo delle tue possibilità economiche sul lavoro o avrai un dispiacere. Con il tuo grande amore, la tua relazione sta attraversando un momento molto romantico, ti divertirai. Tutti i viaggi che devi fare in questo momento sono altamente favoriti. Prenditi cura della tua salute, del tuo riposo e della tua dieta, non continuare a lasciarla.