L’oroscopo di Paolo Fox di martedì 10 gennaio: Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni dell’astrologo: amore, salute, opportunità di lavoro a disposizione di tutti sotto ogni segno

Ariete

Per migliorare le vostre finanze, Ariete, dovreste fare uno sforzo per uscire e incontrare nuove persone. Al lavoro vi siete stabilizzati in una routine che per ora funziona, ma è probabile che nel prossimo futuro ci saranno dei cambiamenti. In amore, incontrerai nuove persone che possono cambiare la tua vita in meglio, sia che ne facciano parte temporaneamente o per sempre. Sperimenterai molta gioia e compagnia con qualcuno, divertiti. Per quanto riguarda la salute, prendi qualche precauzione; tendi a prendere facilmente il raffreddore quando il tempo cambia. Noterai un netto miglioramento in termini di vitalità e umore.

Toro

Se avete difficoltà a restituire il denaro, non preoccupatevi: arriverà presto. Se organizzate il vostro lavoro in modo più efficace, avrete meno stress. Se volete che una relazione abbia successo, dipende da voi due: nessun altro può farlo a favore o contro di voi. Farete cose che vi piacciono e sarete a vostro agio. Provate a fare delle passeggiate per migliorare la vostra salute.

Gemelli

Ora avete la possibilità di ottenere il lavoro dei vostri sogni, con uno stipendio più alto e vi renderà più felici. Oggi sarà una giornata all’insegna della seduzione e della conquista, poiché incontrerete una persona che vi sembrerà irresistibile. Dopo aver risolto una vecchia questione, vi sentirete in cima al mondo! Per prevenire i problemi di salute, non bisogna smettere di prendersi cura di sé. È conveniente cambiare un po’ il proprio stile di vita sedentario: non ne beneficia solo chi è già in buona forma fisica o mentale.

Cancro

Sul lavoro tendete a non condividere le vostre idee, Cancro, e questo può essere un problema; cercate di parlare più spesso. Siete pieni di energia, ma non dovete lasciarvi abbattere. Sorprenderete le persone per la vostra capacità di attrarre il sesso opposto. Un vecchio amico potrebbe riapparire e farvi una piacevole sorpresa, quindi questo sarebbe un ottimo momento per iniziare a prendervi più cura di voi stessi.

Leone

Sul lavoro, Leone, si verificheranno alcuni cambiamenti sconcertanti, ma siete in grado di affrontarli con tranquillità. Metterete impegno ed entusiasmo e tutto dovrebbe andare come desiderate. In amore, fate attenzione: non lasciate che la vostra relazione si raffreddi, ma cercate nuovi stimoli! Siate più attenti l’uno all’altro”. Se avete cattivi rapporti con un familiare, potete risolverli. Per la vostra salute, è importante uscire in campagna e riposare, staccando la spina dal lavoro o da altre responsabilità, per godervi un po’ di aria fresca.

Vergine

Le persone con cui lavorate si metteranno in contatto con voi, Vergine. Siete molto interessati alle indicazioni che possono fornirvi e all’aiuto che potrebbero offrirvi sul lavoro. Se cercate sostegno o aiuto per i problemi che avete in amore, non smettete di chiedere. Le opportunità vi si presenteranno inaspettatamente: approfittatene! Allontanatevi dalla città e dalla frenesia: la calma è la cosa migliore per la vostra salute.

Bilancia

Vi siete impegnati a fondo nel lavoro ed è ora che veniate ascoltati una volta per tutte. Potreste iniziare qualcosa di nuovo che vi restituirà l’entusiasmo, Bilancia: andate avanti! Quando si tratta di amore e salute, noterete come le cose buone migliorano con il tempo. A fine giornata vi sentirete meglio che al mattino e sicuramente arriveranno delle sorprese!

Scorpione

Facendo attenzione alle spese e risparmiando un po’ di soldi ogni mese, Scorpione, vi sentirete più sicuri per il futuro. State lavorando troppo e dovreste cercare di rilassarvi più spesso. Con l’amore come guida, potrete trovare soluzioni a molti disaccordi con amici o colleghi. È un’ottima occasione per ristabilire l’armonia e l’equilibrio nella vostra vita. Se avete problemi a dormire, provate a prendere infusi di tiglio o valeriana prima di andare a letto.

Sagittario

È un buon momento per cercare nuove sfide nel lavoro, Sagittario. Non vorrete passare tutte le vostre giornate a non fare nulla! In amore avrete qualche piccolo contrattempo, ma fortunatamente abbastanza facile da poter essere superato. Se decidete di organizzare una festa, fatelo pure. Vedrete i buoni risultati che porterà: vi sentirete meglio fisicamente di quanto non vi sentivate da tempo. Questo giorno solleverà il vostro spirito in modo sensibile.

Capricorno

Continua a controllare le spese, Capricorno, e molto presto sarai completamente guarito. È un buon momento per trovare un lavoro adatto a voi. In amore, le circostanze sono favorevoli per fare ciò che è importante per voi. A livello sentimentale, vi sentite leggermente soli. Vi preoccupate più del solito e non c’è un motivo valido: siete solo stanchi o qualcosa del genere. Anche se vi sentite bene, fate attenzione a non esaurirvi esagerando; tutti hanno il diritto di riposare ogni tanto!

Acquario

Acquario, potrebbe arrivare una buona offerta che vi farà cambiare la rotta che avete preso. Al lavoro non lasciate nulla di incompiuto: sarà la chiave per un buon funzionamento. In amore, le emozioni creano problemi, ma si risolveranno presto! La vostra famiglia sarà molto attenta a voi e vi farà divertire. Per quanto riguarda la salute, non preoccupatevi dei piccoli problemi: sono solo illusioni.

Pesci

Per migliorare la vostra situazione finanziaria, Pesci, dovete conoscere nuove persone e socializzare di più. Al lavoro, le giornate di routine sono finite: vi aspettano dei cambiamenti! In amore, incontrerete nuove persone che vi faranno sentire bene: approfittate di questo momento. Sperimenterete una grande gioia e il sostegno di una persona cara. Divertitevi! Assicuratevi di prendere precauzioni per non prendere il raffreddore con i cambiamenti climatici: ora è più probabile che lo facciate. Fisicamente state bene, ma la vostra salute mentale è particolarmente importante in questo momento: cercate la pace per mantenerla!