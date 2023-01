Ariete

La settimana inizierà con una nota positiva, ma non durerà. Sarete di ottimo umore per la maggior parte della giornata, ma non solo. Ci saranno alcuni problemi o avversari che vi si presenteranno oggi, ma li risolverete con successo, cosa non rara. Tuttavia, oggi fate attenzione al vostro temperamento, che potrebbe diventare più arrabbiato o esplosivo del solito.

Toro

Le stelle vi saranno favorevoli all’inizio della settimana. Avrete a disposizione ottime possibilità, ma il problema sarà quando prenderete la decisione giusta. In ogni caso, le stelle vi saranno favorevoli e avrete successo nelle vostre iniziative.

Gemelli

Ammettiamolo: siete amanti del rischio. Oggi vi mostrerete più lanciati e audaci del solito quando si tratta di prendere iniziative in campo commerciale e finanziario. Tuttavia, ciò che vi farebbe davvero comodo è il contrario: agire con cautela e pensare alle cose prima di farle. Fate attenzione quando prendete dei rischi, perché potreste pentirvene!

Cancro

È la settimana ideale per iniziare un nuovo progetto. Le stelle sono allineate a vostro favore e potete sentirlo nelle vostre ossa. Avete lavorato duramente nell’ultimo anno e meritate di essere ricompensati per tutto il vostro impegno. Non preoccupatevi dei rischi che prendete: ci sarà tempo per pensarci più tardi. Oggi lasciatevi andare e fate ciò che vi sembra giusto, anche se questo significa correre qualche rischio. E non dimenticate di ascoltare il vostro intuito!

Leone

La settimana lavorativa si apre con una montagna di problemi che vi aspettano a braccia aperte e che potrebbero finire per scardinare i vostri nervi o farvi sprofondare in una grande stanchezza. Tuttavia, non dovete preoccuparvi perché i pianeti sono in armonia e vi favoriscono. Tutto andrà bene anche se sarà faticoso. Le stelle vi incoraggiano a prendervi una pausa dal lavoro e a rilassarvi. Non dovete preoccuparvi delle bollette e dei debiti, perché sono tutti in buone mani. È il momento di prendersi cura di sé e di divertirsi!

Vergine

Ricomincia la settimana lavorativa e la vostra personalità riacquisterà luminosità e ottimismo, e ne avrete anche motivo perché le cose vi andranno bene e gli altri vi ammireranno per questo o vi chiederanno consigli. È una giornata positiva, anche se allo stesso tempo sarà piena di ostacoli da superare, cosa che farete con successo. La vostra vita è in sintonia con l’universo.

Bilancia

Non lasciarti stressare o condizionare dai pesi o dalle tensioni che oggi troverai intorno a te, nemmeno dal sospetto nei confronti di alcuni colleghi che troverai più strani o distanti del solito. Devi seguire la tua strada perché è quella che ti porterà sicuramente al successo, e non importa cosa pensano gli altri.

Scorpione

Negli ultimi mesi avete fatto grandi sforzi e sacrifici per realizzare progetti e obiettivi legati al lavoro e alle finanze. Questa settimana, a partire da oggi, sarà per voi una settimana di punizione e giustizia. È il momento di raccogliere i frutti, almeno in parte. Oggi avrete una giornata fortunata se vi capiterà qualcosa che vi farà sentire bene con voi stessi o con la vostra vita in generale.

Saggittario

È un giorno favorevole per trionfare su nemici, avversari e in generale su persone o circostanze che vogliono tagliarvi fuori o ferirvi alle spalle. Lo stesso giorno, anche se questo non sarà un ostacolo, sarà allo stesso tempo un giorno di abbondante tensione. Se non annullate i vostri nemici ora, essi annulleranno voi più tardi.

Capricorno

La settimana è arrivata e sarà molto impegnativa. Forse vi sembrerà di essere già nel vivo, ma non preoccupatevi: è solo l’inizio! Come sempre, la vostra vita sarà piena di battaglie e situazioni difficili. Speriamo che i pianeti formino buone configurazioni e che alla fine tutto si risolva. Il destino vi rende giustizia, a poco a poco la vostra vita comincia a sorridere dopo un lungo periodo in cui avevate le strade chiuse.

Acquario

Anche se intorno a voi si stanno scatenando tensioni di ogni tipo, oggi dovreste rimanere calmi, occupandovi dei vostri affari senza battere ciglio. Ora avete ben chiaro il percorso che volete seguire o il modo in cui volete fare le cose, e non dovete permettere a niente o a nessuno di distrarvi o di cercare di distogliervi dal percorso che avete scelto, che è anche corretto. Concentratevi invece su ciò che è importante per la vostra crescita e il vostro sviluppo come individui.

Pesci

Ci sono momenti in cui dobbiamo dimenticare il passato e concentrarci su ciò che abbiamo davanti. È facile farsi prendere dai sentimenti, dalle emozioni o dalle esperienze passate, ma bisogna superare e dimenticare le delusioni o le crisi d’amore. Ora i pianeti formano configurazioni eccellenti e non dovete paralizzarvi guardando indietro quando è in avanti che si trovano le cose buone. Molto presto capirete che a volte Dio ci aiuta dandoci le cose e a volte togliendocele.