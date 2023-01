L’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox di mercoledì 11 gennaio: cosa riserva il domani. Scopriamo insieme ogni giorno le previsioni del nostro astrologo preferito, questa volta per i segni d’amore e di salute!

Ariete

Potreste essere insolitamente cinici. L’uso improprio delle parole non farà che peggiorare la situazione, quindi fate attenzione a ciò che dite!

Amore : Oggi, come la maggior parte dei giorni, avrete delle discussioni con il vostro partner. Ci sono cose nel modo in cui lui o lei vi vede (per non parlare di voi stessi) che potrebbero richiedere un po’ di lavoro. Ricchezza: Avete lavorato duramente per rendere più efficiente tutto ciò che fate. La vostra produttività ha raggiunto i massimi storici. Benessere: Esporsi a nuove idee, ampliare i propri orizzonti.

Toro

Non permettete a voi stessi di ricadere nei vecchi schemi che vi hanno già portato su una strada negativa. Amore :Il modo per trarre il massimo da una relazione è quello di prenderla con calma. Ricchezza: Non è possibile gestire un’altra settimana con lo stesso livello di domanda; si dovrà trovare un altro modo per organizzarsi. Benessere : Tenendo separate la vita lavorativa e quella privata, eviterete grossi problemi.

Gemelli

Solo poche grandi opportunità vi si presenteranno, e se siete immaturi quando vi si presenteranno, le perderete. Amore : Fate attenzione a non lasciare che le vostre insicurezze influenzino la salute e il benessere della vostra relazione. Ricchezza: Non lasciate che la vostra tendenza a parlare troppo vi metta in situazioni compromettenti sul lavoro. Assicuratevi che ciò che dite si rifletta bene sull’azienda e su voi stessi. Benessere : Potreste rimanere sorpresi dalle cose che siete in grado di raggiungere se vi impegnate e vi applicate. Non limitatevi: inseguite i vostri sogni!

Cancro

Solo perché avete fatto qualcosa in un certo modo in passato, non significa che funzionerà di nuovo bene. Siate cauti e attenti. Amore :Non affrettate le cose con il vostro nuovo partner. Fate le cose con calma, altrimenti la farete sentire a disagio e non si fiderà abbastanza di voi da restare nei paraggi. Ricchezza: Oggi farete bene il vostro lavoro. Eviterete i problemi e manterrete le cose semplici. Benessere : Nella vita reale tutti noi subiremo grandi perdite e dovremo imparare a conviverci.

Leone

Troverete un accordo con i vostri cari. Questa esperienza vi dimostrerà che la negoziazione e la comunicazione sono il modo migliore per risolvere i conflitti. Amore: Dovete assumervi la responsabilità delle vostre decisioni. Dovrete ammettere di aver preso delle decisioni sbagliate. Ricchezza: La vostra concentrazione potrebbe essere compromessa oggi, rendendovi difficile concentrarvi su questa sessione. Benessere: Quando vi trovate ad affrontare delle difficoltà, parlatene con il vostro partner. Il solo fatto di poterlo condividere con qualcuno vi aiuterà ad alleviare il dolore della situazione in cui vi trovate.

Vergine

Prima di prendere una decisione sbagliata, meditate sull’impatto che avrà sulla vostra famiglia. Amore: UNegli ultimi tempi vi sentite come se vecchi fantasmi stessero tornando a perseguitarvi. Avete bisogno dell’amore e del sostegno del vostro partner per calmare di nuovo questi sentimenti. Ricchezza: Non aspettatevi di ottenere un alto tasso di rendimento sui vostri risparmi se li lasciate in banca. Benessere: Siate più compagni della vostra partner; lei deve sentirsi la persona più importante della vostra vita.

Bilancia

Non riuscirete a concentrarvi su nessuno dei vostri piani per oggi perché siete stati disturbati da problemi sorti durante la notte. Amore: È importante essere chiari sui termini della separazione alla fine di una relazione. Ricchezza: Sarete alla mercé di persone che non possono o non vogliono realizzare progetti importanti. Benessere: Datevi il tempo di calmarvi quando sentite la rabbia salire dentro di voi. Andate in solitudine e recuperate la calma prima di agire.

Scorpione

Durante la sessione di oggi, il vostro ego già gonfiato potrebbe raggiungere dimensioni incredibili. Moderatevi prima che questo diventi un problema per voi. Amore : Oggi voi e il vostro partner potete creare molti momenti meravigliosi. Il romanticismo sarà probabilmente una parte di questi momenti. Ricchezza: Vi verrà chiesto di fare del lavoro per qualcuno. Imparate a rifiutare con gentilezza, senza accampare scuse, e poi fate una bella dormita. Benessere: Non si può vivere un’esistenza completamente dedicata all’ozio. Per avere successo nella vita, dovrete imparare a impegnarvi in qualche modo.

Sagittario

Di fronte alle avversità, dovete mantenere il vostro impegno nei confronti dei vostri obiettivi. Amore : Le difficoltà odierne nella vostra relazione non devono portarvi alla disperazione o alla mancanza di speranza. Ricchezza: POggi dovete mantenere la calma. Non lasciate che l’impazienza vi faccia fare qualcosa di avventato o emotivo. Benessere : Spesso le coppie trovano che la parte più impegnativa della loro relazione sia trovare il modo di mantenere le cose interessanti.

Capricorno

Se oggi fate un lungo viaggio, fate attenzione alla sfortuna. Amore: Non permettete che le difficoltà della vita interferiscano con il vostro amore reciproco. Ricchezza: Assicuratevi di non trascurare voi stessi o il vostro lavoro oggi. In questo caso sarete soggetti a perdite finanziarie. Benessere : Siate fedeli alla vostra coscienza, indipendentemente da ciò che gli altri intorno a voi possono dire o fare.

Acquario

Oggi è un’ottima giornata per prendere decisioni commerciali e lavorare sulla vostra carriera. Capirete perché le paure irrazionali vi hanno condizionato per tanto tempo. Amore :Troverete conforto nello stare con amici che si preoccupano per voi quando il vostro cuore è spezzato. Imparare significa sbagliare per evitare di ripetere gli stessi errori. Ricchezza:Siate pronti ad affrontare cambiamenti imprevisti nel mercato. Benessere : Ricordate che un ex amico che vi tradisce raramente cambia. Ci sono persone che meritano di essere scartate dalla vostra vita, per non vederle mai più.

Pesci

Sarete puniti per aver agito senza pensare. Dovete accettare la responsabilità delle vostre decisioni e delle conseguenze che ne derivano. Amore Se scegliete di vivere la vostra vita in un modo che vi fa sentire soli e isolati, non ci sarà nessuno con cui condividere i momenti più belli della vostra vita. Ricchezza:Non prestate attenzione ai commenti malevoli dei colleghi invidiosi. Benessere : Quando si decide come vivere, è importante essere realistici su ciò che ci si può permettere. Non cercate di dare un’immagine che sia al di sopra delle vostre possibilità di sostentamento, solo per il gusto delle apparenze.