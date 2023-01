Oroscopo Paolo Fox sabato 7 gennaio: domani belle novità in amore e lavoro. Scopriamo insieme le previsioni per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Ariete

Oggi ti aspetta un giorno dei Tre Re molto felice e in cui tutto andrà secondo i tuoi desideri. Tuttavia, è anche vero che i loro inizi non saranno così piacevoli e avrai anche la sensazione che avrai una giornata molto brutta o molto triste. Insomma, ti aspetterai una cosa e per fortuna ne accadrà un’altra molto diversa.La tua salute è il più grande investimento che farai nella tua vita. Come ti sei comportato finora? Quali sono i tuoi piani per il futuro? Se non hai pensato alla tua salute come a un investimento, è ora di iniziare. Quale altra risorsa hai che influisce su ogni singola ora di veglia? Considera il respiro. Il modo in cui respiri influenza il tuo sonno, la tua digestione, il modo in cui cammini, il modo in cui parli, il modo in cui fai l’amore – devo aggiungere altro? Anche lo yoga aiuta molto.

Toro

L’influenza di Urano, che passa attraverso il vostro segno, vi porterà una giornata dei Re Magi piena di sorprese, sia per i doni che riceverete che per altri tipi di eventi. Tra l’altro, sentirai parlare di un parente, o di un’altra persona cara, che è lontano o da cui eri disconnesso.A volte è difficile sapere cosa proviamo. Tutti sono sfidati dalla domanda: “Come stai?” Ma in realtà poche persone si fermano e si chiedono in privato una vera risposta. Inizia il check-in con te stesso su base giornaliera. Se non sai esattamente come ti senti va bene, ma inizia a prendere la domanda sul serio. È molto importante per la tua salute! Come qualsiasi cosa, la pratica renderà tutto più facile e diventerai maggiormente in grado di servire la tua salute.

Gemelli

Oggi vi preparerete a vivere una giornata ricca di piacevoli sorprese e felicità, ma dovete stare attenti perché potreste avere qualche delusione, crisi o rottura in campo sentimentale. Se sorge un conflitto o vedi che la tensione sta gradualmente aumentando, cerca di allontanarti ed evitare scontri, o potresti pentirtene.Perché continui a guardare il transito di oggi con uno sguardo così interrogativo? Vuoi che faccia cosa? Il tuo sé emotivo è molto attivo in questo momento in modi che normalmente non sperimenti. Esprimi questa sorpresa! Balla, muoviti, corri su per le scale e lascia uscire l’attrito energetico che potrebbe essere nel tuo corpo a causa di queste vibrazioni. Il tuo temperamento potrebbe essere breve quando meno te lo aspetti. Non bloccarti con il giudizio, assicurati solo di sfogare i tuoi sentimenti contrastanti con brevi e veloci scatti fisici.

Cancro

Non provare tristezza in questo giorno. Per te i doni più preziosi non sono quelli materiali, ma tutti quelli che in un modo o nell’altro ti toccano il cuore, o anche quelli che vengono da quella persona che ami di più e di cui non parli mai. Ma questo Giorno dei Re Magi non ti deluderà e la giornata si concluderà con grande gioia.Il transito planetario di oggi ti dà la licenza per guidare in qualsiasi direzione desideri. Potresti sentirti al top del tuo gioco. L’abilità fisica scorre attraverso di te. Eppure, potresti solo desiderare di avere un bell’aspetto. Ti senti impotente sul tuo corpo, le tue abitudini alimentari, il tuo regime di esercizio? Inizia a parlarne. Partecipa a una conversazione sull’esercizio, partecipa a una conversazione sui tuoi problemi relativi all’esercizio. Ti avvicinerà ad esso. Sei umano, proprio come tutti gli altri.

Leone

Una delle cose che ti rende più felice è proprio riuscire a rendere felici i tuoi cari in giorni come oggi, quelli che portano il tuo sangue e condividono la tua vita. Non ti importa dei sacrifici o del lavoro che devi fare per questo, poiché ti senti un re e come tale ti sacrifichi per il benessere dei tuoi cari.Il lato sensibile della tua natura desidera ciò che è meglio per coloro che ami – c’è un profondo sentimento di “Morirei per te” che ti attraversa per quanto riguarda i tuoi cari e i tuoi figli. Questa intensa emozione può essere incanalata in una vena più produttiva: prendersi cura del proprio corpo come se fosse una persona cara. Prendersi cura di tutte le sue esigenze può essere abbastanza soddisfacente. Questo alla fine è nutrimento per TUTTI! La tua vita dipende sicuramente dal tuo corpo.

Vergine

Sebbene il concetto di lavoro, sacrificio e dedizione sia profondamente radicato in te, tuttavia, a volte scopri che tutti gli sforzi che stai facendo ne valgono la pena, ad esempio quando scopri l’affetto e la gratitudine di coloro che ti circondano e che ti apprezzano e ti amano .anche se non lo vedi. Ecco come sarà oggi.Il tuo cuore è nel posto giusto quando ti prendi cura di te stesso come fai per gli altri. Devi essere incoraggiato a mangiare bene, fare esercizio fisico e riposare molto. Fai attenzione se ti ritrovi in ​​una relazione con qualcuno che ti dice il contrario, che è molto importante prendersi cura dei loro bisogni per dimostrare che li ami. Questa è una trappola per te e devi cercare collaborazioni con persone che condividono le tue sane abitudini.

Bilancia

I Re Magi oggi ti porteranno una sorpresa molto piacevole nella tua vita intima, una gioia inaspettata in amore o forse un regalo che ti ecciterà più del previsto. Questa volta i maghi dell’est andranno dritti al tuo cuore, e lo faranno nel modo che meno te lo aspetti. Senza dubbio ti aspetta una giornata felice, ma tu non lo sai.Puoi goderti il ​​transito di oggi, perché è il momento di concentrarti intensamente su te stesso e sui tuoi bisogni personali. In effetti, questo è un transito meraviglioso per la toelettatura. Divertiti a renderti il ​​più attraente possibile. Se possibile, tagliati i capelli, fatti le unghie, fatti un massaggio per rendere la tua pelle bella e radiosa, immergiti nella vasca con veri petali di rosa. Concediti piaceri sani e non fare domande: finché è sano, te lo meriti!

Scorpione

Forse questo Three Kings Day non è così piacevole per te come vorresti, anche se gli altri ti vedono sorridere e mostrare felicità che, in realtà, non è così tanto come sembra. Ci sono sogni segreti che il tuo cuore conserva che, per il momento, sono lontani dalla tua realtà attuale e presto troverai un modo per realizzarli.ai attenzione alla tentazione di esagerare oggi! Ti stai esercitando a mantenere i tuoi limiti di salute questo mese. La salute dipende in gran parte dal sonno (osservare l’ora di mezzanotte) e da una dieta sana e regolare. Cerca di proteggere il tuo sonno come faresti con la fonte della giovinezza: potrebbero anche essere la stessa cosa! Il tuo sonno influisce sul tuo atteggiamento e dicono che l’atteggiamento è tutto. (L’atteggiamento è anche la colazione: acqua, frutta fresca e pane tostato integrale è un ottimo atteggiamento!)

Sagittario

Oggi brillerai di luce tua, e non solo per le tue virtù o qualità, ma anche per il tuo cuore. Ti senti felice solo quando possono esserlo anche i tuoi cari e in un giorno come oggi mostrerai il meglio di te. Tuttavia, devi anche essere attento perché intorno a te ci sono invidie e nemici nascosti che non percepisci.Potresti trovarti ossessionato da qualcosa che oggi non ha importanza. Mantieni le tue sane abitudini durante questa distrazione e, quando arriva il momento critico, rimani fermo sulla tua salute! Ci sentiamo tutti fuori controllo una volta ogni tanto. Ricorda a te stesso che non sei perfetto, nessuno che sia qualcuno si aspetta che tu sia perfetto e non miri alla perfezione! Se questo non aiuta a placare il pensiero ossessivo, prova ad andare a letto presto e riprova domani!

Capricorno

I Re Magi ti offriranno eccellenti prospettive relative al denaro, agli affari o ad altre questioni materiali. Un cambiamento molto favorevole o un colpo di fortuna ti si avvicina in concomitanza con l’arrivo dei maghi, o poco dopo. Un’opportunità in cui una persona cara che ti aiuterà avrà qualcosa a che fare con essa. L’amore ci dà l’energia per affrontare la vita. Anche amare il proprio corpo aiuta. Nutri il tuo corpo con l’esercizio e ti ritroverai in grado di essere più amorevole verso gli altri. Esercitati ad amare il tuo corpo pianificando attentamente i tuoi pasti con giorni di anticipo. Sii attento ai tuoi pasti imminenti come se stessi corteggiando il tuo stesso corpo per unirti a te in una vita di felici avventure, perché è quello che devi affrontare e se renderli felici o meno dipende da te!

Acquario

Dedicati a divertirti e a guardare il lato positivo della vita invece di mettere in tensione le situazioni o causare conflitti a causa di atteggiamenti troppo radicali. Se non prendi in considerazione questo consiglio, è probabile che la giornata non ti vada troppo bene. Avrete altri momenti per saldare i conti con i parenti, ma oggi è il giorno della festa.Sei sorpreso dalla violenza che vedi nel mondo e devi bilanciare lo shock con attività prevedibilmente rilassanti. Circondati di dolcezza nella tua casa – crea un rifugio sicuro. Pratica esercizi rilassanti come lo yoga, lo stretching e la camminata. Calma la tua mente leggendo materiale positivo e praticando la meditazione in qualsiasi modo tu ritenga opportuno. Concediti l’equilibrio di cui hai bisogno e nota quando è necessario bilanciare. Camminare è un meraviglioso esercizio per ritrovare l’equilibrio.

Pesci

Il percorso della tua vita che spesso ti porta al sacrificio o alla sofferenza è anche il percorso che ti porterà alle più grandi soddisfazioni. In un giorno come oggi, la tua preoccupazione principale è la felicità dei tuoi cari, dei tuoi figli, del tuo partner e degli altri. Ma il destino sta preparando anche per te una sorpresa che ti porterà una gioia enorme.Il movimento planetario di oggi ti dà più convinzione di quanto tu sappia come affrontare. Abituati a sentimenti audaci e confusione. Le persone potrebbero dirti che sei egocentrico quando ti senti gentile. Potresti non sapere esattamente come amare te stesso. Concediti un po’ di spazio lasciando che le piccole cose contino. Lavati le dita dei piedi quando fai la doccia. Fatti tagliare i capelli, se possibile. Non mangiarti le unghie. Esercitati quando ti senti stressato o ansioso. Concentrati su te stesso in modo positivo.